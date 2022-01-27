الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 6502 مخالفة مرورية بينها 1235 تجاوز سرعة مقررة

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، حملات موسعة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 6502 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1235 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 180 مخالفات السير بدون تراخيص، و 14 مخالفة عن الدراجات النارية، و 26 مخالفة موقف عشوائى، و 36 مخالفة لشروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكل واقعة.

وزارة الداخلية تحقيق الانضباط لوائح المرور الطرق السريعة حملات موسعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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