الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تؤكد أهمية الشراكات في تحقيق التنمية المستدامة

الفاو
الفاو

أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الشراكات تعد أمر أساسيا لتحقيق أهداف خطة عام 2030، ويتم تسليط الضوء على الشراكات باعتبارها واحدة من العناصر الخمسة للتنمية المستدامة، وتم تضمينها في الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو جميع الجهات الفاعلة إلى العمل بالتحالف من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت «الفاو» أن الشراكات ليست غاية في حد ذاتها، فإنها وسيلة أساسية لمعالجة التحديات المعقدة المقبلة، لافتة إلى أن هناك حاجة إلى أشكال جديدة من الشراكات للنهوض بخطة عام 2030، بما في ذلك الشراكات الجديدة بين الشمال والجنوب والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلائي، ويمكن أن تشمل هذه الشراكات المنشطة الشركات والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني، التي تعمل بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والبلدان الأعضاء.

وتسعى المنظمة إلى تعزيز الشراكات على مختلف الأصعدة، وهي تطمح بالدرجة الأولى إلى تعزيز شراكاتها مع الأعضاء من أجل العمل كوحدة واحدة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القطري.

كما تسعى المنظمة إلى تعزيز شراكاتها مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمؤسسات المالية، كما يثبت ذلك إدخال "المراكز " في الهيكل التنظيمي للمنظمة من بين جملة أمور أخرى، وستواصل المنظمة أيضا السعي إلى توسيع وتعميق شراكاتها مع منظمات المنتجين والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحوث ومنظمات المجتمع المدي.

وبما أن القطاع الخاص يشكل مجالا رئيسيًا للشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد شرعت المنظمة في وضع استراتيجية جديدة لإشراك القطاع الخاص، وتتمثل الغاية العامة للاستراتيجية الجديدة في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في عمل منظمة الأغذية والزراعة، بما في ذلك على المستوى الميداني، على أنها "منظمة واحدة" للعمل نحو إيجاد حلول مستدامة أطول أجلا، وتتصور المنظمة أن مشاركاتها مع القطاع الخاص ستثمر شراكات استراتيجية وستكثف الجهود الجماعية لأصحاب المصلحة المتعددين.

منظمة الأغذية الفاو تسليط الضوء التنمية المستدامة المجتمع المدنى المنظمة البحوث

رئيس التحرير

وائل لطفي

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