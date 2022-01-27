الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 10 فى انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطى اتجاة حلوان .


تلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى بالطريق الأوسطى ووجود متوفين ومصابين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين وقوع انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن 3 وفيات و إصابة 7 أشخاص أخرين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ، وجارٍ رفع آثار الحادث.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أشخاص حادث انقلاب حلوان الطريق الاوسطي سيارة ميكروباص

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وائل لطفي

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