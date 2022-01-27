التصريح بدفن جثة غريق في ترعة بالمنوفية

أمرت النيابة العامة في المنوفية، اليوم الخميس، التصريح بدفن جثة مسن غرق في الترعة، عقب تشريح الجثة وإعداد تقرير عن وجود شبهة جنائية من عدمه.

كان أهالى قرية ميت لبيضا التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، عثروا على جثة مسن غارق بالترعة المار بالقرية.



تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا باستقبال مركز شرطة الباجور بلاغًا من أهالى قرية ميت البيضا بالعثور على جثة ج.ع 63 عاما غارقا بالترعة المارة من القرية، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الجامعى بشبين الكوم، لمعرفة سبب الوفاة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.