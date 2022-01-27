الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن مهندس توفى في حريق منزله بأسيوط

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة في أسيوط، اليوم الخميس، التصريح بدفن مهندس بالمعاش لقى مصرعه إثر اندلاع حريق بمسكنه بمنطقة فريال، وطلب تحريات المباحث واستدعاء شهود العيان في الواقعة.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط بورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة فريال بحي شرق مدينة أسيوط.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف والاطفاء وتبين من المعاينة نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بشارع أبو بكر الصديق ملك "محمود. أ. ب" مهندس زراعي بالمعاش.

أسفر الحريق عن مصرع صاحب الشقة واحتراق جميع محتوياتها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

النيابة العامة في أسيوط اندلاع حريق شهود العيان تحريات المباحث مهندس بالمعاش

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وائل لطفي

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