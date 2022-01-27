حاتم عابد: نخطط لزيادة إيرادات «أشتي» وتنوع الأنشطة والخدمات

قال حاتم عابد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العربية للاستثمار السياحي والفندقي «أشتي»، أنه يستهدف تنمية الإيرادات والنشاط عبر خطة.

وأضاف «عابد» في تصريحات لـ«الدستور» أن الموارد الموجودة في الشركة هي الفندقين التي تمتلكهما الشركة (فندق المطار وفندق الأقصر) حيث يوجد خطة لتنمية الايرادات من هذه الفنادق، مشيرا إلى أن هناك رؤية خاصة لزيادة الأنشطة والخدمات، موضحا أنه في حالة وجود رأس مال مميو سيتم التنوع في الخدمة، مؤكد أنه من الممكن أن يتم تنويع الفنادق بدلا من الاكتفاء فقط بفنادق الخمس النجوم أن يكون هناك فنادق بفئات مختلفة أخرى.

وأشار إلى أنه بدلا أن تمتلك الشركة فنادق في القاهرة والأقصر فقط أن يكون هناك فنادق أخري في محافظات أخرى، موضحا أنه يتم الاستفادة من فرصة خفض الفائدة من خلال الاستعانة بتمويل لتطوير بعض الغرف بالفنادق المملوكة، موضحا أنه فيما يتعلق بالنزاع القانوني في قطعة أرض في فندق الأقصر فأنه جاري العمل على حلها عبر الشؤن القانونية.

وأوضح أن صناعة الفنادق تعد أحد الأساسيات الهامة في تنمية الاقتصاد القومي، موضحا أن ما يميز تركيا عن مصر سياحيا أنه لديهم طريق بري مع أوروبا، بالإضافة إلى أن سعر التأشيرة منخفضة بخلاف أنه لديهم أجواء مختلفة ولديهم ميول أوروبية وهي تسهيلات مميزة، مشير إلى أن السعودية بعدما كانت مصدر للسياحة في مصر أصبحت منافسا من خلال ما يتم إقامته من فعاليات مثل موسم الرياض.