الخميس 27 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

حاتم عابد: نخطط لزيادة إيرادات «أشتي» وتنوع الأنشطة والخدمات

حاتم عابد الرئيس
حاتم عابد الرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمار أشتي

قال حاتم عابد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العربية للاستثمار السياحي والفندقي «أشتي»، أنه يستهدف تنمية الإيرادات والنشاط عبر خطة.

وأضاف «عابد» في تصريحات لـ«الدستور» أن الموارد الموجودة في الشركة هي الفندقين التي تمتلكهما الشركة (فندق المطار وفندق الأقصر) حيث يوجد خطة لتنمية الايرادات من هذه الفنادق، مشيرا إلى أن هناك رؤية خاصة لزيادة الأنشطة والخدمات، موضحا أنه في حالة وجود رأس مال مميو سيتم التنوع في الخدمة، مؤكد أنه من الممكن أن يتم تنويع الفنادق بدلا من الاكتفاء فقط بفنادق الخمس النجوم أن يكون هناك فنادق بفئات مختلفة أخرى.

 وأشار إلى أنه بدلا أن تمتلك الشركة فنادق في القاهرة والأقصر فقط أن يكون هناك فنادق أخري في محافظات أخرى، موضحا أنه يتم الاستفادة من فرصة خفض الفائدة من خلال الاستعانة بتمويل لتطوير بعض الغرف بالفنادق المملوكة، موضحا أنه فيما يتعلق بالنزاع القانوني في قطعة أرض في فندق الأقصر فأنه جاري العمل على حلها عبر الشؤن القانونية.

 وأوضح أن صناعة الفنادق تعد أحد الأساسيات الهامة في تنمية الاقتصاد القومي، موضحا أن ما يميز تركيا عن مصر سياحيا أنه لديهم طريق بري مع أوروبا، بالإضافة إلى أن سعر التأشيرة منخفضة بخلاف أنه لديهم أجواء مختلفة ولديهم ميول أوروبية وهي تسهيلات مميزة، مشير إلى أن السعودية بعدما كانت مصدر للسياحة في مصر أصبحت منافسا من خلال ما يتم إقامته من فعاليات مثل موسم الرياض.

مصر تنمية الاقتصاد فئات مختلفة شركة القابضة اقتصاد القومي الاقتصاد القومي تنشيط السياح ايجوث العضو المنتدب شركة ايجوث الرئيس التنفيذي

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف عن حالة طقس الجمعة: شديد البرودة

«أحلى كلام».. برنامج ترفيهى جديد على «الحياة» يومى الجمعة والسبت

الكويت تعلن تسجيل 6515 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كود مهنى للبرامج الرياضية تلتزم به المتحدة للخدمات الإعلامية

الآن رابط بوابة التعليم الأساسي 2022 للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى

النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات فى واقعة التحرش بالفنانة كارولين عزمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نزع سلاح المعلومات المضللة.. الحروب كثيرة!

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «3-3»

محمد هشام عبيه

بالصدفة والمواعيد.. بهجة الحياة ومخاوفها من دون ضريبة القيمة المضافة

ماجد حبته

حديد مدرّع.. وتوكتوك بديل

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

صور

ندوة مصطفى الفقي في معرض القاهرة للكتاب 2022

شخصيات عامة ورموز الصحافة والإعلام فى جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق (صور)

زحام بأول أيام معرض القاهرة للكتاب 2022 (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سنواصل استراتيجيتنا ضد إيران رغم محادثات فيينا

خوفًا من الزلازل المتكررة.. إسرائيل تفعل نظام إنذار جديد

الجيش الإسرائيلى يعتقل فلسطينيين على حدود غزة