الخميس 27 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 5 حالات تعد ضمن الموجة 19 بقريتي صفط الخمار وطوخ الخيل بالمنيا

إزالة تعديات بقري
إزالة تعديات بقري المنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 5 حالات تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص وذلك في إطار تنفيذ أعمال الموجة 19 لإزالة التعديات بقريتي صفط الخمار وطوخ الخيل وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات ومرتكبيها.

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وقال محمود ابوكريشة نائب رئيس مركز ومدينة المنيا إنه تم رصد 4 حالات تعد بمساحة 44 سهما تنوعت ما بين إيقاف أعمال لشدة خشبية بالشيخ عيسى وإزالة فورية لبناء مخالف بصفط الخمار وتم تحرير محاضر للمخالفين والتحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك حفاظا على حقوق الدولة والشعب بحضور محمد. سميح رئيس قرية صفط الخمار والعاملين بالتنظيم .

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وأضاف عادل عوض رئيس الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل أن الوحدة المحلية بالقرية تمكنت  من إزالة حالة تعدى في المهد حالة بناء على أراضي زراعية بقرية طوة  التابعة للوحدة المحلية بطوخ الخيل على مساحة 80 متر حيث تم ردم الأساس وعودة الأراضي الزراعية لطبيعتها ورفع مواد البناء من الموقع والتحفظ عليها بحضور مسئولي قسم التنظيم وتم تحرير محضر وإحالة المخالف للنيابة العسكرية.

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ومن جانبه أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والتي أكد خلالها على عدم التهاون مع أي مواطن يتعدى على أملاك الدولة من أراضي زراعية أو أراضي أملاك الدولة او تعدى على حرم نهر النيل.

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وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية تكثف من حملات إزالة التعديات من خلال المرحلة الأولى لحملات إزالة التعديات للموجة 19 والتي بدأت أعمالها بمركز ومدينة المنيا يوم السبت الموافق 23 يناير مشيرا إلى قيامه بتكليف نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الأحياء والمجالس المحلية بضرورة رصد حالات التعديات المخالفة للقانون والتصدي لها بلا تهاون والمتابعة المستمرة لأي حالات تعد جديدة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية .

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المنيا إزالة حالات تعدي قريتي صفط الخمار وطوخ الخيل عادل عوض الدكتور محمود أبو كريشة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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