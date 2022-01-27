إجراء الاختبارات لـ 30 من شباب الخريجين بسيوة تقدموا لمنحة وزارة الاتصالات

قال محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، في بيان إعلامي له، اليوم الخميس، إنه تم إجراء المقابلة الشخصية، واختبارات الحصول على منحة تدريبية في مجال Advanced it essentials مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أنه تم إجراء المقابلات لـ ٣٠ شخصا من شباب الخريجين أونلاين بمركز التدريب على علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بديوان رئاسة مركز ومدينة سيوة، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن نتائج المقابلات الشخصية والاختبارات لاحقاً.

جاء ذلك في إطار التعاون المثمر بين محافظة مطروح و وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (معهد تكنولوجيا المعلومات) واستمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للأعمال.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد قال في ديسمبر ٢٠٢١، أنه تأكيداً لدور محافظة مطروح الرائد والمميز فى التنمية والتطوير فى مجالات تكنولوجيا المعلومات خاصة نحو مشروع التحول الرقمى وتطوير الخدمات الحكومية من خلال منظومة رقمية متكاملة مُؤمنة على المستوى القومى تم إنشاء 9 مراكز تكنولوجية لتقديم الخدمات الحكومية “ 8 مراكز مدن بالإضافة إلى ديوان عام المحافظة ” لتقدم 136 خدمة من خدمات الوحدات المحلية يستطيع المواطن الحصول على الخدمة من خلال هذه المراكز .

وأوضح أن قامت محافظة مطروح وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإطلاق 45 خدمة على منصة خدمات المحليات LGS.GOV.EG يستطيع المواطن من خلالها الحصول على الخدمة دون الذهاب الى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين مشيرا إلي أنه جارى تشغيل المركز التكنولوجى لقرية زاوية العوامة بمركز الضبعة كأول وحدة محلية قروية فى تقديم الخدمات الحكومية المميكنة.

وترأست الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، في نوفمبر ٢٠٢١، لقاء شباب الخريجين بمدينة الحمام لعرض المنح التدريبية لمختلف علوم تكنولوجيا المعلومات المقدمة بالتعاون بين محافظة مطروح ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متمثلة في معهدي iti و nti .