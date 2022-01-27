بوسى شلبى تنشر فيديو لرامز جلال من السعودية: «شكله برنامج مقالب جديد»

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو يظهر فيه الفنان رامز جلال، داخل المملكة العربية السعودية.

وقالت بوسي تعليقًا على الفيديو: "ده شكله برنامج رامز جلال الجديد الخاص بالمقالب، نصيحتي لأي فنان إنه ميسمعش كلام أي شخص يقوله عندكم تصوير في الرياض لافتتاح أي حاجة جديدة".

وظهر خلال مقطع الفيديو الذي نشرته بوسي شلبي، بوستر لرامز جلال، عليه عبارة "تجربة رامز"، وهو في الغالب عرض سيقدمه على هامش موسم الرياض الترفيهي.

يأتي ذلك فيما يستعد أبطال عمل فيلم رامز جلال الجديد "نصي الحلو"، لبدء التصوير، وعقد صنَّاع الفيلم جلسات عمل مكثفة للوقوف على التفاصيل النهائية.

وجمعت الجلسات بين كل من المؤلف لؤي السيد، والمخرج محمود كريم، رامز جلال، وتارا عماد، وينتظر صنَّاع الفيلم عودة كل من؛ حمدي الميرغني، من باريس للانضمام لهم، فيما انتهى المخرج محمود كريم، من معاينة أماكن التصوير المختلفة وبناء الديكورات استعدادًا لبدء التصوير.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا، ومن المنتظر أن ينافس خلال موسم عيد الفطر المقبل.