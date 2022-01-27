بيلاروسيا: التدريبات العسكرية مع موسكو تحمل طابعًا دفاعيًا ولا تُهدد أحدًا

قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن التدريبات العسكرية البيلاروسية- الروسية المشتركة "حزم الاتحاد- 2022"، تحمل طابعاً دفاعياً، ولا تمثل تهديداً للمجتمع الأوروبي أو الدول المجاورة.

ونقل المكتب الإعلامي للدفاع البيلاروسية عن النائب الأول لوزير الدفاع فيكتور جوليفيتش- حسب وكالة أنباء (نوفوستي) اليوم الخميس- قوله إن التدريبات التي تجري في إطار التفتيش تحمل طابعاً دفاعياً ولا تحمل تهديداً للمجتمع الأوروبي عامة أو دول الجوار خاصة، وهي ستسمح بتحسين آلية الاستخدام المشترك للبنية التحتية الدفاعية والتحقق من استعداد وقدرة القوات المخصصة على أداء مهامها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت- في 14 يناير الجاري- عن أنه جرى تفتيش مفاجئ لقوات المنطقة العسكرية الشرقية للوقوف على حالة استعدادها القتالي، استعداداً لإجراء المناورات الاستراتيجية "فوستوك 2022" (الشرق- 2022).

ومن المقرر أن تجرى روسيا وبيلاروسيا مناورات عسكرية في منطقتي الحدود الغربية والجنوبية لبيلاروسيا.