«الصحة التونسية»: تطعيم 5369 ضد كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 5 آلاف و369 شخصا بلقاح فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة- في بيان اليوم الخميس- أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي 6 ملايين و211 ألفا و633 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و574 ألفا و707 أشخاص بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و636 ألفا و926 شخصا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أو من المصابين سابقا.

وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونا و713 ألفا و783 جرعة، داعية المواطنين للتسجيل بالمنصة الصحية.