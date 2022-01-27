ندب المعمل الجنائى لبيان سببه.. التحريات: لا شبهة جنائية فى حريق عقار الوراق

تستمع نيابة الجيزة لأقوال سكان عقار اندلعت فيه النيران بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وأمرت بندب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، فيما أشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية في اندلاع الحريق.

وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لعقار اشتعلت به النيران بمنطقة الوراق، وتبين أن الحريق اندلع بسطح العقار، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وتبين من التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بعقار بمنطقة الوراق، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن النيران اشتعلت بالعقار، وتمكنوا من السيطرة عليها وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة.