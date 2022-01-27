مرشح لمنصب نقيب المهندسين: 5 آلاف حد أدنى للرواتب وزيادة سنوية للمعاشات

أعلن المهندس محمد سامي عبدالمعطي عابدين، المرشح على منصب نقيب المهندسين، تفاصيل البرنامج الانتخابي الخاص به.

وقال عابدين، إن برنامجه يتضمن وضع حد أدنى لمرتب المهندس حديث التخرج 5 آلاف جنيه غير شامل بدل السكن والانتقال مع زيادة سنوية تقدر بـ 13 إلى 17 في المائة مع أحقية المهندس المغترب في توفير وسيلة نقل من وإلى الموقع وأحقيته في توفير سكن من قبل العمل، ومن يخالف ذلك من أصحاب الشركات يتم وضعه في القائمة السوداء ويمنع التعامل مع شركته من قبل النقابة.

وأضاف أن البرنامج يتضمن عقد موحد للمهندسين مع إلزام الشركات بالالتزام بعدد المهندسين في المشروع وإلزام الشركات بدفع تأمينات اجتماعية للمهندسين وعمل كوتة للمعاهد والجامعات الخاصة بنسبة لا تتجاوز 15 في المائة من إجمالي خريجي الجامعات الحكومية وأن لا تزيد عدد خريجي الشعبة عن 15 في المائة من خريجي نفس الشعبة في الجامعات الحكومية مع تقسيم المعاهد إلي فئات.

وأشار إلى أنه يهدف إلى رفع قيمة المعاش سنويا بنسبة ٢٥ إلي ٣٠ في المئة سنويا وتكون مركبة ورفع قيمة التأمين الطبي بنسبة ١٠ في المائة إلي ١٥ في المائة سنويا مع رفع قيمة الحالات الحرجة والعمليات، ودراسة أصول النقابه مع العمل علي تطويرها وزيادتها.

ووفق اللجنة المشرفة فقد بلغ إجمالي المرشحين إلى 1762 على كل المراكز النقابية، بينهم 147 على منصب رئيس نقابة فرعية، و 874 عضو مجلس نقابة فرعية، و 545 عضو مجلس شعبة و167عضوا مكملا لكل التخصصات الهندسية، و 29مرشحًا على مقعد النقيب العام.

وجاءت أسماء المرشحين على منصب النقيب كالتالي: هاني ضاحي، أحمد عثمان، طارق النبراوي، حافظ فؤاد عبدالرحمن، فيصل محمود عوض، أيمن فتحي حسين، عزت عرفه حسن، سيد محمد شحاتة، عبدالله عبدالمنعم عبدالله، غريب متولي إبراهيم، محمد سامي عبدالمعطي، محمد صلاح عزت.

كما ترشح كذلك كل من: إيمان علام، لطفي محمد محمد، مجدي نجيب محمد، سامح فوزي محمد، ضياء عبدالمنعم حسن، محمد نجيب، سامي فهمي ترك، عادل حسن إسماعيل، أسامة أحمد النجدي، كريم محمد محمد، عادل حسنين إبراهيم، مصطفي عبدالخالق أبوزيد، مظفر الدين محمد وتامر مصطفى الكوراني، أيمن محمد حسن، محمد أحمد حامد، محمد صبرى فؤاد.

وتم تحديد يومي الأحد والإثنين 30،31 يناير 2022 لتلقي التنازلات والطعون، وسوف يتم البت في الطعون المقدمة يوم الأربعاء على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم السبت بعد القادم.

وأوضحت اللجنة المشرفة، أنه تم تخصيص 18 يوما للدعاية الانتخابية للمرشحين، تبدأ منذ إعلان القوائم النهائية وحتى يوم الأربعاء 23 فبراير، وتم تحديد يوم الخميس 24 فبراير للصمت الانتخابي.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية، ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات، يوم الجمعة 25 فبراير 2022.

ووفق قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات، فإنه من المقرر أن يكون يوم الجمعة 4 مارس 2022 هو موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.