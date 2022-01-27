الخميس 27 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء إجازة نصف العام للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

بدأت إجازة نصف العام الدراسي، لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، اليوم الخميس.

انتهت امتحانات نصف العام لطلاب المرحلتين، أمس الأربعاء، بعد أداء الصفيين الخامس والسادس الابتدائي امتحان مادة الرياضيات، والصفيين الأول والثاني الاعدادي، امتحان مادة الجبر والإحصاء.

ومن المقرر تبدأ الإجازة لجميع المراحل الدراسية، الخميس، 5 فبراير، وتستمر حتى الخميس 17 فبراير 2022.

ووفقًا للخريطة الزمنية، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).

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