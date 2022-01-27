بدء إجازة نصف العام للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

بدأت إجازة نصف العام الدراسي، لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، اليوم الخميس.

انتهت امتحانات نصف العام لطلاب المرحلتين، أمس الأربعاء، بعد أداء الصفيين الخامس والسادس الابتدائي امتحان مادة الرياضيات، والصفيين الأول والثاني الاعدادي، امتحان مادة الجبر والإحصاء.

ومن المقرر تبدأ الإجازة لجميع المراحل الدراسية، الخميس، 5 فبراير، وتستمر حتى الخميس 17 فبراير 2022.

ووفقًا للخريطة الزمنية، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).