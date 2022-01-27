اليوم سمير جريس في ندوة عن ترجمة الأدب العربي بمعرض القاهرة للكتاب

ضمن مشاركة دار العربي للنشر والتوزيع، في فعاليات الدورة الثالثة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، يلتقي جمهور المعرض من الثانية عشرة ظهر اليوم وحتي الخامسة مساء، مع الكاتبة دكتورة هبة شريف، حول كتابها الصادر عن الدار بعنوان "ليست كل طاعة فضيلة"، وذلك بجناح الدار قاعة 2 جناح B16. وذلك في إطار لقاء مع مؤلف.

تحاول الباحثة دكتورة هبة شريف، من خلال كتابها "ليست كل طاعة فضيلة"، بنظرة تحليلية الإجابة عن الكثير من الأسئلة حول مدى وجوبية طاعة القانون، وهل القوانين أخلاقية في حد ذاتها؟ وهل الخروج عنها دائمًا عمل غير أخلاقي، ومن يشرع القانون ومن يملك السلطة على تنفيذه؟ كما تتناول فكرة الارتباط بين القوة وفرض القوانين.

ــ سمير جريس في ندوة عن ترجمة الأدب العربي

في سياق متصل، يحل المترجم سمير جريس، في السادسة مساء اليوم أيضا، ندوة حول ترجمة الأدب العربي، وتقام في إطار البرنامج المهني للمعرض.

و"سمير جريس" كاتب ومترجم من أهم مترجمي الألمانية في مصر والعالم العربي، درس اللغة الألمانية وآدابها في جامعتي القاهرة وماينتس بألمانيا، قدم عددًا من أهم الأعمال الأدبية الألمانية إلى العربية، منها "عازفة البيانو" للكاتبة إلفريده يلينك الحائزة على جائزة نوبل، "الكونتراباص" للكاتب باتريك زوسكيند، "الوعد" للكاتب فريدريش دورنمات، و"صداقة" للكاتب توماس برنهارد، وحاز عدة جوائز منها: الترجمة الأدبية من معهد جوته بالقاهرة، والجائزة الأولى في ترجمة القصة من المجلس الأعلى للثقافة، صدر له عن دار الكتب خان "جونتر جراس ومواجهة ماضٍ لا يمضي" مقالات نقدية، و"السقوط" من مختارات دورنمات النثرية٬ رواية "العاصمة" لروبرت ميناسه، قصص بسيطة رواية من ألمانيا الشرقية وغيرها.

يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى ١٠٦٣ دار نشر وتوكيلًا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرًا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 97 دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أكاديمي) 49 ناشرًا، وعدد الناشرين العرب 298 ناشرًا عربيًا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلًا مصريًا و45 توكيلًا عربيًا.

