الأربعاء 26 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الجارديان»: فوز مصر على كوت ديفوار تكرار لسيناريو 2006

مباراة مصر وكوت ديفوار
مباراة مصر وكوت ديفوار

اعتبرت صحيفة الجارديان البريطانية أن فوز مصر اليوم على كوت ديفوار بركلات الترجيح والتأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، تكرار لمباراة الفريقين عام 2006، حينما تفوق الفريق المصري على نظيره الإيفواري.

وأوضحت الصحيفة، في تعليق لها على فوز المنتخب المصري، أن الوصول لركلات الترجيح كانت أفضل بديل بالنسبة لمنتخب الفراعنة خاصة عندما يكون لديك لاعب مثل محمد صلاح الذي نفذ ركلة الجزاء الأخيرة، ما يرجح أن تكون الأمور لصالحك.

وقالت إن الحارس البديل لمصر محمد أبو جبل، الذي لعب مكان محمد الشناوي بسبب الإصابة، كان كافيًا لجعل مصر تمدد مسيرتها الخالية من الهزائم ضد كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية إلى ست مباريات، كما كان هذا الفوز كافيًا للمدرب كارلوس كيروش أن يدعي انتصارًا آخر في هذه البطولة.

واعتبرت الصحيفة أن كيروش لا يتزعزع عن خططه لكنه قد يتراجع ببطء عن بعض الفنيات، فقد أصبح كيروش في هذه البطولة يائسا من المشجعين المصريين الذين يشككون في نهجه الحذر ويطالبون منتخب مصر باللجوء إلى الهجوم وليس الدفاع الحذر، إلا أن كيروش كان له رأي آخر وأصر على هذا الأسلوب لمنع وقوع ولو "خطأ واحد صغير" يخرجه من البطولة.

ورأت أن منتخب مصر أهدر بعض الفرص المؤكدة مثل تسديدة عمر مرموش في الدقيقة 15 من عمر المباراة ولكن كان تهديد مصر لمرمى الفريق الإيفواري ليس بالكبير طوال المباراة بسبب سياسة الحذر التي اتبعها كيروش، وكذلك الفريق الإيفواري الذي كان دفاعه قويا.

واستطردت الصحيفة البريطانية أن اللاعب إيريك بايلي قدم مباراة رائعة مع منتخب كوت ديفوار لكن فشله في ركلة الجزاء صنع الفارق في النهاية لصالح الفريق المصري.

ونوهت الصحيفة بأن أحد أسباب خسارة كوت ديفوار خروج فرانك كيسي للإصابة بعد نصف ساعة من المباراة فقد أضعف ذلك بشكل واضح خط وسط الإيفواريين، من خلال تشجيع مصر على اتباع سياسة الهجوم.

مصر كوت ديفوار الفريق المصري كأس الأمم الأفريقية الكاميرون كارلوس كيروش

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

«أمطار وصقيع».. تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة

الشناوى يوجه رسالة للجماهير بعد الفوز على كوت ديفوار

ركلات الجزاء تحسم نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار فى ثمن نهائى أمم إفريقيا

بتألق أبو جبل.. منتخب مصر يتأهل لربع نهائى أمم إفريقيا

موعد مباراة مصر والمغرب القادمة فى ربع نهائى كأس الأمم الإفريقية

«رجالة وأبطال».. كيف احتفل رواد السوشيال ميديا بفوز مصر على كوت ديفوار؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

جلال حمام

كيف تواجه إسرائيل إرهاب متطرفيها؟

ماجد حبته

القمة العربية المقبلة

محمد العسيري

مكتبة فى كل قرية.. معرض فى كل حى!

د.محمد شادي

استهداف شبكة أمان الاقتصاد المصرى

وجيه أمين عبدالعزيز

لماذا يلتزم المصريون أكثر .. في الخارج؟!

صور

مؤتمر مصر الدولى للترجمة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

هدم سينما فاتن حمامة في المنيل

الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

إغلاق طرق وفيضانات محتملة.. العاصفة «ألفيس» تضرب إسرائيل (فيديو وصور)

برعاية أمريكية.. استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

قصة المعسكر النازى «أوشفيتز»: من ثكنة عسكرية إلى غرف غاز لإبادة اليهود