«الجارديان»: فوز مصر على كوت ديفوار تكرار لسيناريو 2006

اعتبرت صحيفة الجارديان البريطانية أن فوز مصر اليوم على كوت ديفوار بركلات الترجيح والتأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، تكرار لمباراة الفريقين عام 2006، حينما تفوق الفريق المصري على نظيره الإيفواري.

وأوضحت الصحيفة، في تعليق لها على فوز المنتخب المصري، أن الوصول لركلات الترجيح كانت أفضل بديل بالنسبة لمنتخب الفراعنة خاصة عندما يكون لديك لاعب مثل محمد صلاح الذي نفذ ركلة الجزاء الأخيرة، ما يرجح أن تكون الأمور لصالحك.

وقالت إن الحارس البديل لمصر محمد أبو جبل، الذي لعب مكان محمد الشناوي بسبب الإصابة، كان كافيًا لجعل مصر تمدد مسيرتها الخالية من الهزائم ضد كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية إلى ست مباريات، كما كان هذا الفوز كافيًا للمدرب كارلوس كيروش أن يدعي انتصارًا آخر في هذه البطولة.

واعتبرت الصحيفة أن كيروش لا يتزعزع عن خططه لكنه قد يتراجع ببطء عن بعض الفنيات، فقد أصبح كيروش في هذه البطولة يائسا من المشجعين المصريين الذين يشككون في نهجه الحذر ويطالبون منتخب مصر باللجوء إلى الهجوم وليس الدفاع الحذر، إلا أن كيروش كان له رأي آخر وأصر على هذا الأسلوب لمنع وقوع ولو "خطأ واحد صغير" يخرجه من البطولة.

ورأت أن منتخب مصر أهدر بعض الفرص المؤكدة مثل تسديدة عمر مرموش في الدقيقة 15 من عمر المباراة ولكن كان تهديد مصر لمرمى الفريق الإيفواري ليس بالكبير طوال المباراة بسبب سياسة الحذر التي اتبعها كيروش، وكذلك الفريق الإيفواري الذي كان دفاعه قويا.

واستطردت الصحيفة البريطانية أن اللاعب إيريك بايلي قدم مباراة رائعة مع منتخب كوت ديفوار لكن فشله في ركلة الجزاء صنع الفارق في النهاية لصالح الفريق المصري.

ونوهت الصحيفة بأن أحد أسباب خسارة كوت ديفوار خروج فرانك كيسي للإصابة بعد نصف ساعة من المباراة فقد أضعف ذلك بشكل واضح خط وسط الإيفواريين، من خلال تشجيع مصر على اتباع سياسة الهجوم.