تفاصيل تنفيذ 6 مشروعات جديدة للانتهاء من غلق مقلب السلام بالعبور

أعلن المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة العبور، عن تنفيذ 6 مشروعات جديدة للانتهاء من تنفيذ مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام، حيث يجري تنفيذ اعمال العزل (جيوكستيل وبولي ايثلين) في قطاع A3، وتنفيذ شبكة التجميع، وتنفيذ أعمال حفر الآبار المتبقية والمكثفات.

وتابع الغيطي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه يتم تنفيذ أعمال التغطية بالرمال في مناطق (D6)، كما يجري استكمال أعمال التغطية الرملية (B5_A3_A2_A10_A4_A1)، فضلا عن تنفيذ أعمال تجميع ولحام قطع مواسير البولي إيثيلين الخاصه بآبار الغاز، مؤكدًا أنه قريبا جدا الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالمشروع.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أن هذا المشروع اول مشروع يتم في مصر بهذا النظام ويعتبر من المشاريع بالغة الأهمية للصحة العامة، مشيرًا إلى أن المشروع يعمل على إنتاج الطاقة الكهربائية.

وذكر عبدالرءوف الغيطي، أنه سيتم الغلق النهائي لهذا المقلب عن قريب، وذلك لتوفير جو صحي لسكان المدينة ومن حولها، حيث تتم تغطية كامل مساحة المقلب برمال نظيفة وضبط الميول الخاصة به وتدبيش الجوانب وبعدها يتم عمل شبكة آبار لاستخراج غاز الميثان وربطه على محطة لتوليد الكهرباء، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ ١٨٧ بئرا من إجمالي ٢٠٠ بئر، كما تم الانتهاء من أعمال طبقات العزل جيوتكستيل والبولي إيثيلين.

وأضاف رئيس الجهاز، أن المشروعات الخدمية الجاري إنشاؤها والتي تم الانتهاء منها، وأعمال التطوير بالأحياء المختلفة تأتي في إطار سعي الدولة والجهاز لتقديم خدمات أفضل للمواطنين للارتقاء بالمستوي العام، وحفاظا على الواجهة الحضارية والجمالية لمدينة العبور.

وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم الغلق النهائي لهذا المقلب عن قريب والذي تبلغ مساحته (٦٧فدانًا)، وذلك لتوفير جو صحي لسكان المدينة ومن حولها وبعدها يتم عمل شبكة آبار لاستخراج غاز الميثان وربطه بمحطة لتوليد الكهرباء.