الأربعاء 26 يناير 2022
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د. محمد الباز
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سياسي

29 مرشحًا على مقعد النقيب.. غلق باب الترشح لانتخابات نقابة المهندسين

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، اليوم الأربعاء، باب تلقي طلبات الترشح في الانتخابات المقررة إجراؤها في فبراير المقبل.

ووفق اللجنة المشرفة فقد بلغ إجمالي المرشحين إلى 1762 على كل المراكز النقابية، بينهم 147 على منصب رئيس نقابة فرعية، و 874 عضو مجلس نقابة فرعية ، و 545 عضو مجلس شعبة و167عضو مكمل لكل التخصصات الهندسية، و 29مرشحًا على مقعد النقيب العام.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، عن إعلان القوائم الأولية للمرشحين يوم السبت المقبل، وتم تحديد يومي الأحد والإثنين 30 ،31 يناير 2022 لتلقي التنازلات والطعون، وسوف يتم البت في الطعون المقدمة يوم الأربعاء على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم السبت بعد القادم.

وأوضحت اللجنة، أنه تم تخصيص 18 يومًا للدعاية الانتخابية للمرشحين، تبدأ منذ إعلان القوائم النهائية وحتى يوم الأربعاء 23 فبراير، وتم تحديد يوم الخميس 24 فبراير للصمت الانتخابي.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية، ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات، يوم الجمعة 25 فبراير 2022.

ووفق قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات، فإنه من المقرر أن يكون يوم الجمعة 4 مارس 2022 هو موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.

وجاءت أسماء المرشحين على منصب النقيب في الأسبوع الأول كالتالي: هاني سيد محمد ضاحي، وأحمد عثمان أحمد عثمان، وعبدالله عبد المنعم عبدالله سالم، وحافظ فؤاد عبدالرحمن سالم، وفيصل محمود عوض حسنين، وأيمن فتحي حسين بطيشة، وطارق محمد عزت النبراوي، وعزت عرفة حسن جمعة، وسيد محمد شحاتة أحمد، ومحمد صلاح عزت ابراهيم، وغريب متولي ابراهيم زيدان، ومحمد، وسامي عبد المعطي عابدين، وإيمان جابر علام محمد، ولطفي محمد محمد عفيفي، ومجدي نجيب محمد السيد صالح، ومحمد نجيب سليمان البس، وسامح فوزي محمد سالم.

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