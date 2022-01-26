البريد يشارك في معرض الكتاب بحزمة من الخدمات المتميزة

يشارك البريد المصري في فعاليات الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب الذي تنظمه وزارة الثقافة تحت رعاية الرئيس السيسي خلال الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل" بحزمة كبيرة من الخدمات المالية والبريدية المتميزة.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط ويتمتع بمشاركة محلية ودولية واسعة لذا بادر البريد المصري بالمشاركة في هذا الحدث المهم عبر تقديم العديد من الخدمات المتميزة التي تخدم رواد المعرض، حيث يقدم البريد المصري عبر جناح البريد بالمعرض العديد من الخدمات المالية والبريدية وأهمها خدمات الشحن اللوجستية الحديثة مثل "خدمة وصلها" وخدمة "الإيزي بوكس" التي تمكن جميع رواد المعرض والناشرون من شحن جميع الكتب إلى أنحاء الجمهورية بجودة عالية وأسعار تنافسية.

كما يقدم البريد المصري خدمات المدفوعات الإلكترونية عبر تطبيق بطاقه فيزا "يلا" البريد المصري التي تمكن القراء من شراء الكتب المشاركة في المعرض عبر المنصات الإلكترونية ودفع ثمنها وتوصيلها اليهم في محلات إقامتهم عبر البريد المصري، بهدف دعم متطلبات جميع رواد المعرض، لاسيما دور النشر التى ترغب فى توصيل وتوزيع مطبوعاتها وتحصيل قيمتها من عملائها.