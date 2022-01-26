الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

500 كتاب.. إصدارات «الأعلى للثقافة» في الدورة الـ53 لمعرض الكتاب

شعار معرض الكتاب
شعار معرض الكتاب

صرح الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بأن المجلس الأعلى للثقافة سيشارك هذا العام بإجمالي عدد 500 كتاب ضمن إصدارات المجلس والألفية الأولى من المشروع القومي للترجمة.

ويتواجد المجلس بقاعتين الأولى وهى آلة العرض وتوجد بقاعة 3 الصالة الرئيسية لقطاعات الوزارة، أما قاعة البيع فتوجد في صالة 1 جناح b2 وتشمل على كل من إصدارات المجلس الأعلى للثقافة وإصدارات صندوق التنمية الثقافية.

ومن أهم الإصدارات المجلس المشاركة نذكر: الحياة المسرحية في أقاليم مصر لإيميل جرجس، قراءات في أدب بهاء طاهر لمحمود عبد الوهاب، الرمزية في الرواية المصرية لمحمد عبد الرحمن، الحركة النسائية الحديثة لإجلال خليفة، فلسفة التأويل لسعيد توفيق، الرواية في الوطن العربي لعلى الراعى، الحوكمة والتنمية المستدامة لفائقة الرفاعي، النازية في الأدب العبري لجمال الشاذلي، الثقافة الشعبية  في أفريقيا (جزئين) لعدد من النخبة، الاستيطان ومشاكله لنجلاء رأفت سالم، تجديد الخطاب الديني لمصطفى عبد الغنى، الصين وحركات التحرير لأحمد محمد هلال،الأدب الشعبي للدراسات (جزئين) لخليل أبو الليل، الرقمنة وأدب الطفل لبخيتة حامد إبراهيم،  سينما الأساطير والحكايات لعزة فايز أحمد، وسوسة شيطان (كتاب أول)لعارف مصطفى،مصر المبدعة لمنير عتيبه، قضية الصحراء الغربية لحميد فرحان الراوي.     

وجدير بالذكر أن المعرض في دورته 53 سوف يشهد عدة خدمات جديدة منها توصيل الكتب بالبريد لأول مرة في معرض الكتاب من خلال توفير خدمات التوصيل عبر البريد المصري لأي مكان في مصر، بالإضافة إلى إمكانية إجراء «جولة افتراضية» داخل أجنحة المعرض عبر منصته الإلكترونية، والتي تضم أيضا معرض كتاب الطفل، كما تم توفير مسارات خاصة لكبار السن وذوي القدرات، بمصاحبة مرافق، وتوفير مركزان لتلقي لقاحات كورونا في إطار التعاون مع وزارة الصحة.

المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي إصدارات المجلس الأعلى للثقافة 500 كتاب للمجلس الأعلى للثقافة الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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