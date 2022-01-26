الأربعاء 26 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الطيران»: انتظام الحركة بمطار القاهرة وكل المطارات مع سوء حالة الطقس

مطار القاهرة والمطارات
مطار القاهرة والمطارات المصرية

شهد مطار القاهرة والمطارات المصرية اليوم انتظاما في الحركة الجوية، وسيرها بشكل طبيعى ومنتظم -حتى الآن-،  بالإضافة لقيام غرفة العمليات المركزية بمتابعة مستجدات حالة الطقس على مدار الساعة.

 وكان وجه الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بتشكيل غرفة العمليات المركزية بالتنسيق بين سلطة الطيران المدني ومركز العمليات المتكامل بمصر للطيران والمطارات وهيئة الأرصاد الجوية  لمتابعة وتطورات الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وقالت وزارة الطيران المدني، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية لمتابعة مستجدات حالة الطقس وتوفير فرق الطوارئ والمعدات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار فى مواقع العمل المختلفة وكذلك توافر أعداد كافية من المعدات لسحب المياه وتوزيعها فى المسارات  المخصصة لها.

 

انتظام الحركة الجوية الحركة الجوية بمطار القاهرة المطارات المصرية غرفة العمليات المركزية حالة الطقس مستجدات حالة الطقس للجنة العليا للتفتيش

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