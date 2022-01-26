الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحويلات مرورية لتركيب الكمر المعدنى بالطريق الدائري

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

تواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الأربعاء، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تركيب الكمر المعدني بجسم الطريق الدائرى فى الاتجاهين تحديداً أعلى شارع ربيع الجيزي. 

تعرف على التحويلات المرورية: 
- حركة المركبات القادمة من ميدان الجيزة عن طريق شارع ربيع الجيزي وترغب بالسير إتجاه ميدان المنيب تقوم بالدوران من فتحة الدوران الكائنة أمام سوق السمك والعودة مرة أخرى واستكمال السير حتى شارع الكولدير، ثم الدخول يميناً بشارع الكولدير وصولاً إلى شارع البحر الأعظم ثم السير بشارع البحر الأعظم وصولاً حتى ميدان المنيب.

- حركة المركبات القادمة من ميدان المنيب وترغب فى السير شارع ربيع الجيزى تقوم بإستكمال السير بشارع البحر الأعظم، حتى فتحة الدوران الكائنة أمام القرية الفرعونية والعودة مرة أخرى، ثم الدخول يميناً بإتجاه شارع الكولدير وصولاً حتى شارع ربيع الجيزى ثم الدخول يميناً بشارع ربيع الجيزى وصولاً لميدان الجيزة.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

ويأتي ذلك ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المريوطية الأمر الذى يستلزم غلقا كليا لشارع ربيع الجيزى فى الاتجاهين وتقاطعه مع أسفل الطريق الدائري، وذلك لمدة 7 أيام إبتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 25/1/2022 حتى صباح يوم الإثنين الموافق 31/1/2022 ، على أن تكون أعمال الغلق إبتداءً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً فقط طوال فترة الأعمال.

الادارة العامة لمرور الجيزة كثافات مرورية الخدمات المرورية تعيين حركة المرور الطريق الدائري

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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