الأربعاء 26 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولي يشيد بجناح مركز «معلومات الوزارء» بمعرض الكتاب

صورة من المعرض
صورة من المعرض

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقده أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب، بجناح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المشارك في الدورة الـ 53 للمعرض، الذي يتميز بعرض أحدث الإصدارات الخاصة بالدولة المصرية، إلى جانب أبرز المعروضات التي تشير إلى اتجاه المركز نحو الإتاحة الرقمية.

SLM_8805
صورة من المعرض

وأكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن مركز المعلومات يتواجد في معرض القاهرة الدولي للكتاب بعدة أشكال رئيسية تتضمن إتاحة الإصدارات الخاصة بالمركز، وعلى رأسها حصر دقيق بكافة الإنجازات التي تم تنفيذها على مستوى الجمهورية، على مدار السنوات السبع الماضية؛ سواء على مستوى كل محافظة على حدة، أو من منظور قطاعي، ليس فقط من خلال حصر المشروعات، بل الاشارة كذلك إلى مجمل المؤشرات التنموية، والإشادات الدولية التي حظي بها الاقتصاد المصري، إضافة إلى التشريعات والقوانين الصادرة، وانعكاسات ذلك على باقي المؤشرات الكلية الأخرى.

SLM_8795
صورة من المعرض

وقال الجوهري، إنه تم أيضا حصر كيف كانت مصر في منظور العالم خلال العام الماضي من خلال إصدارة تحمل عنوان "مصر في عيون العالم"، والتي تتناول المؤشرات الدولية وكيف تقدمت مصر في هذه المؤشرات، والتي كان من أبرزها أن مصر استطاعت التقدم في 85% من المؤشرات الدولية الرئيسية التي صدرت العام الماضي، بالإضافة إلى سلسلة "آفاق" ومن بينها آفاق استراتيجية، وآفاق اقتصادية، وآفاق اجتماعية،  وآفاق مستقبلية، وآفاق إدارية، وغيرها.

كما أشار "الجوهري" إلى أنه تم اليوم خلال افتتاح معرض الكتاب عرض عدد من الإصدارات على رئيس الوزراء، كما  تمت الإشارة إلى تحرك مركز المعلومات في اتجاه الإتاحة الرقمية، موضحا أن موقع مركز المعلومات يتدفق عليه حاليا نحو مليون زائر نتيجة المحتوى المعرفي الكبير المتوافر عليه، بالإضافة إلى أنه يشمل مؤشرات ولوحات معلوماتية، سواء تتعلق بمصر، أو بالقارة الأفريقية، أو بالدول العربية الأخرى.

SLM_8790
صورة من المعرض

كما تمت الإشارة إلى أن المركز سيكون متواجدا في المعرض، من خلال ندوة دولية ينظمها بالتعاون مع أحد أكبر المراكز البحثية الإماراتية، إضافة إلى عرض نظم المعلومات المطورة التي تسمح لصانع القرار بأن يكون لديه مختلف التوقعات المستقبلية، مع الاستعانة بالذكاء الاصطناعي من خلال لوحات معلوماتية، والبوابة القانونية للتشريعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أيضا.

عرض القاهرة الدولي للكتاب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جناح مركز المعلومات دعم اتخاذ القرار رئاسة مجلس الوزراء الدورة الـ 53 للمعرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

الأكثر قراءة

القوات المسلحة تنعى ياسر رزق: مسيرة عطاء فى خدمة قضايا الوطن

الرئيس السيسي يلتقي الشيخ محمد بن زايد في قصر الوطن

أمطار مصحوبة بحبات البرد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسي: مصر تدعم كل ما تتخذه الإمارات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها

مجلس الوزراء ينعى ياسر رزق: قاد بقلمه الحر مسيرة التنوير بقضايا الوطن

وفاة الكاتب الصحفى ياسر رزق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

لماذا يلتزم المصريون أكثر .. في الخارج؟!

د. داليا مجدي عبدالغني

ملحمة وطنية على مر التاريخ

إبراهيم داود

فيكتور الغريب

أحمد المصرى

الناس ما بين التفاؤل والتشاؤم

ماجد حبته

مصر والجزائر.. تطلعات تتحقق

حسين دعسة

الثلوج كارثة إنسانية بمخيمات شمال غرب سوريا

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

صور

العرض الخاص لفيلم تماسيح النيل

عيد الشرطة.. أمن القاهرة يوزع الهدايا على المواطنين

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

قصة المعسكر النازى «أوشفيتز»: من ثكنة عسكرية إلى غرف غاز لإبادة اليهود

من رومانيا وبلغاريا: الحكومة الألمانية تعوض 18 ألف يهوديًا عانوا مع النازيين

إسرائيل تسجل 83613 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة