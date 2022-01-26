الأربعاء 26 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

برنامج لتدريب الأئمة والدعاة وقيادات الكنيسة ضمن مبادرة «حياة كريمة» في دمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط

تابع الدكتور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، أولى فاعليات تدريب الأئمة والدعاة والقيادات الدينية والأوقاف والكنيسة، الذي نفذه فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط والتي استهدفت 50 قيادة دينية وذلك في المرحلة الثانية من الأعمال التحضيرية لمشروع تنمية الأسرة المصرية للقرى الأولى بالرعاية في ظل البرنامج الرئاسي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

حيث أثنى نائب المحافظ على فكرة البرنامج التدريبي والذي يستهدف رفع الوعي بأهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة والذي يتكامل مع ما يتم تنفيذه من مشروعات تهدف إلى تحسين حياة المواطن وخاصة من خلال فصول محو الأمية التى يتم فتحها من خلال جلسات الدوار وهي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والأوقاف.

ومن خلال برنامج الندوة تم توضيح الموضوعات التي يشملها التدريب من الصحة الانجابية والزواج المبكر والعنف ضد المرأة وغيرها من الموضوعات التي ستناقش على مدار اليومين من منظور طبي وديني لها أهمية قصوى للأسرة المصرية بوجه عام وللمرأة بوجه خاص و أهمية دور المشايخ في تصحيح المعلومات المغلوطة ورفع الوعي لدى المواطنين بالإقناع مع مراعاة البساطة في توصيل النصيحة والوعي لدى البسطاء.

وكذا على أهمية دور المشايخ في توصيل المعلومات الصحيحة للمرأة  والرجل على حد سواء وان الموضوعات التي ستناقش تؤثر على الصحة والنفس وهي من مقاصد الشريعة ويذكر أن المرحلة الثانية من الأعمال التحضيرية والتى تتضمن البرنامج التدريبي لإعداد الدعاة والذي يستهدف 3600 قيادة دينية (مسلم ومسيحي ) في 20 محافظة مدرجين في مبادرة " حياة كريمة".

 

إقليم محافظة دمياط حياة كريمه “حياة كريمة” دمياط

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