رفع حطام حادث انقلاب سيارتين نقل أعلى الطريق الأوسطي في حلوان

رفعت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، آثار سيارتين نقل على الطريق الدائري الأوسطي، وتم الدفع بالأوناش المرورية والخدمات اللازمة لرفع حطام الحادث وسحب الكثافات وفتح الطريق أمام حركة السيارات.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا مفاده بانقلاب سيارتين نقل "تريلا" على الطريق الأوسطي في بنطاق قسم شرطة حلوان من الاتجاه القادم من التجمع.

على الفور انتقل رجال المرور إلى محل الحادث، وتبين انقلاب السيارتين بسبب انخفاض الرؤية إلى الطرق الرئيسية مما تسبب في انقلاب السيارتين، فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور إلى طبيعتها، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.