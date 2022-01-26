أسامة زكي يقدم أوراق ترشحه على مقعد مكمل مدني في انتخابات «المهندسين»

قدّم المهندس أسامة زكي، أوراق ترشحه في انتخابات نقابة المهندسين، على مقعد مكمل مدني في انتخابات النقابة المقررة فبراير المقبل.

وقال زكي، إن رؤيته قائمة على أن تكون النقابة "بيت المهندس" الذي يدافع عن مصالحه ويرتقي بمهنته ويعظم ما تقدمه له من خدمات.

وأشار إلى أن برنامجه الانتخابي، يتضمن تيسير سبل التواصل بين المهندس والنقابة، وتطبيق الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرارات الهامة، بجانب الإرتقاء بالتعليم الهندسي وتطوير المهنة وتوفير فرص العمل.

وأكمل: "برنامجي يتضمن زيادة موارد النقابة المالية وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمهندسين، وزيادة المعاشات للمهندسين وأسرهم، وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية.

وأردف: “لدى خطة في ملفي العلاقات الخاجية وتوطين التكنولوجيا، تشمل تطوير العلاقات الخارجية مع الجهات المماثلة بدول حوض النيل وأفريقيا وإتحاد المهندسين العرب والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وحضور الندوات والمنتديات العلمية ذات الصلة”.

المهندس أسامة زكي، خريج هندسة عين شمس شعبة الهندسة المدنية دفعة ١٩٨٧، وهو رئيس مجلس إدارة جمعية إسكان خريجى هندسة عين شمس وعضو الجمعية المصرية للأنفاق.

كما أنه المنسق العام والمفوض القانوني لمشروعات النقل السككي الكهربائية الذكية (مترو الأنفاق "الخط الثالث والرابع بالقاهرة ومترو أبو قير وترام الرمل بالإسكندرية" والقطار الكهربائي السريع "العين السخنة - العاصمة الإدارية الجديدة - برج العرب - إسكندرية - مرسى مطروح" مع التحالف الدولي الاستشاري (سيسترا الفرنسي/محرم - باخوم).

ويمتلك زكي، خبرة ٣٤ عام في الإدارة والتنسيق العام للمشروعات القومية الكبري مع كبرى المكاتب الاستشارية الدولية وشركات المقاولات والهيئات الكبرى.

وهو عضو منتخب بمجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة "الدورة الانتخابية ٢٠٢٢/٢٠١٨" إلا أنه لم يتم تنفيذ النتيجة بالرغم من صدور الأحكام القضائية النهائية بحق المنتخبين من التمكين بشغل مناصبهم الإنتخابية.

ويعد زكي، أحد المدافعين عن حقوق المنتخبين عن الدورة الإنتخابية ٢٠٢٢/٢٠١٨، وقدم عدة بلاغات ودعوات قضائية للحفاظ على حقوق ومقدرات أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين، كما أنه أحد مقيدي دعوى وقف تمويل إنشاء مستشفى المهندسين من صندوق المعاشات.