كيف تربي السمان للاستثمار؟.. «الزراعة» تجيب

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة ممثلة في معهد بحوث الإنتاج الحيواني، عن أفضل أفضل الطرق والمعاملات المُستخدمة في تربية طيور السمان.

وقال تقرير لوزارة الزراعة، إن تربية طيور السمان باعتبارها أحد أفضل المشروعات لصغار المُربين والمستثمرين، حيث أنه من المجالات السهلة التي لا تحتاج إلى الكثير من الإعدادات، حيث لا تحتاج سوى لغرفة صغيرة، شريطة توفير الأجواء المُناسبة، والتعامل معه برفق نظرًا لكونه طائرًا حساسًا.

وأكد التقرير أن يكون المسؤول عن تربية طيور السمان شخص واحد فقط، علاوة على أن يكون المُربي حريصًا على عدم إزعاجها، أو إحداث ضجيج شديد حولها، حتى لا تُصاب بالإزعاج أو التوتر الزائد عن الحد الطبيعي، ما يؤثر على كمية وجودة الإنتاج، لافتا إلى أن طيور السمان لا تحتاج للجوء إلى الأدوية كمثلها من مشروعات الإنتاج الداجني، نظرًا لكونها تتمتع بجهاز مناعي على درجة كبيرة من الكفاءة، ما يجعل هذا الكائن الصغير مُقاوم للعديد من الأمراض والأوبئة.

حذر التقرير من البرد، حيث أن طيور السمان تواجه خطرًا وحيدًا يتمثل في الإصابة بالبرد، لافتةً إلى أن إصابة طاذر واحد فقط بالمرض، يعرض القطيع بالكامل إلى النفوق، ما يعني خسائر اقتصادية رهيبة لكبار المُربين، لذا يتوجب على من يتصدى للاستثمار في هذا المشروع أن يتخذ عددًا من الإجراءات الصارمة بهذا الشأن،

أشار التقرير إلي أن أن حجم بيض طيور السمان لا يتراوح ما بين 12 إلى 15 جرام، فيما يكون حجم طائر السمان حديث الولادة لا يتعدى الـ 7 جرامات في أغلب الأحوال،مؤكدا على ضرورة وجود ماكينات التفريخ والتي تقوم بتقليب بيض السمان أربع مرات في اليوم حتى لا يلتصق الجنين بجدار البيضة ما يعرضه للوفاة، مُشيرةً إلى أن هناك العديد من الشركات التي تبيع هذه الماكينات بعدد يتناسب مع حجم الاستثمارات الصغيرة.

وأوضح التقرير، أن ظاهرة الافتراس ظاهرة هامة ينبغي الالتفات إليها باهتمام من قِبل صغار المُربين، كأحد الشروط الواجب الانتباه إليها في مشروع تربية طيور السمان، مُشددةً على ضرورة الفصل بين الذكور، لما يترتب على ذلك من نتائج سلبيىة قد تؤثر على حجم الإنتاجية المتوقعة، حيث أن الذكور إذا ما تواجدت في مكان واحد تقوم بافتراس بعضها ما يعرض الضعيف منها للنفوق ما يعني زيادة نسبة الهالك، مُشيرة إلى أن أفضل التقنيات المُستخدمة تكون بوجود ذكر لكل 2 من الإناث، لحدوث عملية التخصيب.