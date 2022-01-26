الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 26 يناير 2022

أبراج
أبراج

قدم موقع «times of india» حظك اليوم الأربعاء، 26 يناير 2022، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل

 يمكنك الاستمتاع مع عائلتك، قد تقضي بعض اللحظات الرومانسية مع زوجتك، مما قد يعزز التفاهم  قد تنفق المال على الأرجح في شراء بعض القطع الأثرية أو الأشياء المنزلية لتجديد منزلك، يمكنك الاستمتاع بالحفلات. 

برج الثور

 قد تشعر اليوم بالسعادة والحيوية، يمكنك استكشاف نفسك وتحليلها، الأمر الذي قد يمنحك الثقة، ومن المحتمل أن تكون قادرًا على مواجهة أي نوع من التحديات، التي قد تجعلك شجاعًا، يُنصح بالتحلي بالصبر في اتخاذ بعض القرارات المالية في مجال الأعمال. 

برج الجوزاء

 اليوم هو يوم جيد بالنسبة لك، قد يكون حماسك في ذروته، تحتاج إلى تنظيم الحماس، قد يساعدك التحليل الذاتي في الحصول على الثقة، مما قد يزيد من مكانتك في المجتمع، سوف تحل العديد من المشاكل بمساعدة مهارات الاتصال. 

برج السرطان 

قد لا تتمكن اليوم من الاستمتاع بحياتك العملية وكذلك الحياة الأسرية، يُنصح بتجنب الغرور والأنا مع زوجتك وإلا فقد يؤثر ذلك على ترابطك العاطفي، قد يتم حل المشاكل في الشراكات على الأرجح، ينصح العزاب بتجنب التسرع قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالزواج. 

برج الأسد

 أنعم الله عليك بالقمر والمريخ، قد تكون متحمسًا، فمن المحتمل أن تبدأ بعض الابتكارات الجديدة في الأعمال التجارية، والتي قد تنمي عملك في المستقبل القريب، يمكنك التخطيط لبعض التجديدات في المنزل والمكتب بمساعدة إبداعك. 

برج العذراء 

اليوم قد تكون مشغولاً بشؤون الأسرة، من المحتمل أن تسمع بعض الأخبار الجيدة من أفراد عائلتك، قد تكون مشغولًا أيضًا مع الأطفال، وقد تخطط لأكاديميين الأطفال، ومن المحتمل أن تكون صحة الأطفال تحت السيطرة. 

الميزان

اليوم قد تكون أكثر سعادة، قد يكون لديك حيوية داخلية قد تعزز ثقتك بنفسك، يُنصح بتجنب التأخير في اتخاذ القرارات من حيث التمويل، يُنصح بالتحلي بالصبر مما قد يساعد في الحفاظ على الانسجام المنزلي.

برج العقرب 

اليوم ليس يومًا جيدًا بالنسبة لك، قد تشعر بالملل وعدم الرضا في كل لحظة، فقد تكون ضحية لمؤامرة، ننصحك بالحذر من الأعداء والمعارضين المختبئين.

برج القوس

اليوم قد تصبح سعيدًا، قد تكون متحمسًا، يمكنك أن تبدأ شراكة جديدة، والتي قد تساعدك على تنمية عملك، قد يقدر كبار السن لديك تفانيك في العمل، ومن المحتمل أن تحصل على ترقية في وظيفتك الحالية. 

برج الجدي 

قد تكون مشغولاً اليوم في العمل، وقد يتم اختبار تركيزك على هدفك عدة مرات، قد يساعدك صبرك على تحقيق أهدافك في الوقت المحدد، قد يتم اختبار تفانيك في العمل عدة مرات، ومن المحتمل أن تحصل على بعض المكافآت نتيجة العمل الجاد. 

برج الدلو 

اليوم قد يساعدك مصيرك على تحقيق النجاح بطريقة سهلة، من المحتمل أن تزور مكانًا دينيًا للبحث عن السلام في ذهنك، قد تقضي وقتك في اكتساب بعض المعرفة الفكرية. 

برج الحوت 

اليوم، قد تشعر بالملل  لذا ينصح بتوخي الحذر من خصمك وخصومك، يُنصح بتجنب الخوض في الحجج مع كبار السن، يُنصح بتأجيل الاستثمار في الأصول الثابتة لبعض الوقت

برج الحوت حظك اليوم الأبراج الفلكية القطع الآثرية برج الحمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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