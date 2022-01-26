5 أفلام تتنافس على جوائز مسابقة مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما الـ70

اختتمت لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما فى دورته الـ70 أعمالها مساء اليوم الثلاثاء، والتى استمرت على مدار ثلاثة أيام، وقد استقرت على خمسة أفلام للمشاركة في المسابقة الرسمية لهذا العام.

جانب من اجتماع اللجنة

وتشكلّت لجنة التحكيم، للدورة الجديدة الـ70 المقرر إقامتها فى الفترة من 20 إلى 27 مايو المقبل، برئاسة المخرج علي إدريس، وعضوية كل من الفنانة إلهام شاهين، والفنانة بشرى، والفنان أحمد سلامة، والسيناريست الدكتور أشرف محمد، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، والمونتيرة داليا الناصر، والناقد الفني مجدي الطيب.

جانب من اجتماع اللجنة

الهام شاهين وبشرى أثناء المناقشة

أما لجنة اختيار الأفلام لهذا العام قد تشكلت برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كل من ميشيل ماهر، مجدي سامي، وقد استقرت على خمسة أفلام للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان من أصل 26 فيلمًا قد عُرضت تجاريًا عام 2021، وفيلمي عبر المنصات؛ وجاءت الأفلام المشاركة بحسب تواريخ عرضها كالآتى

• فيلم "قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان

• فيلم "للإيجار" للمخرج إسلام السيد بلال

• فيلم "المحكمة" للمخرج محمد أمين

• فيلم "برا المنهج" للمخرج عمرو سلامة

• فيلم "ريتسا" للمخرج أحمد يسري

ومن المقرر أن تقام الدورة الجديدة وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الجميع.

الأب بطرس دانيال وبشرى

يذكر أن مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، هو مهرجان سينمائي مصري، ويعد أقدم مهرجان سينمائى بمنطقة الشرق الأوسط، ومن أعرق المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952، ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية في مصر التي تقام سنوياً بشكل منتظم.

ويكتسب المهرجان أهمية وخصوصية متميزة لذلك يحظى بتقدير كبير من جانب السينمائيين والفنانين المصريين وتكمن هذه الأهمية والخصوصية في أنه لا يمنح جوائز إلا للأفلام والأعمال التي تتميز بمستواها الفني الراقي والتي تدور أفكارها وموضوعاتها حول قضايا تهم المجتمع وتفيده ويكون لها تأثير إيجابي على جمهوره بعيدا عن الأفكار الشاذة والموضوعات والأفكار التي يغلب عليها العنف ويغلفها إطار من الإثارة الفجة.