متحف أمريكى يعرض مقتنيات طبق الأصل من مقبرة توت عنخ آمون

يعرض متحف تشارلز إتش رايت للتاريخ الأفريقي الأمريكي في ديترويت الأمريكية معرض "الملك توت عنخ آمون:" أشياء رائعة “من قبر الفرعون وفقا لما نقله موقع” جي ام" توداي الأمريكي.

ووفقا للمتحف فإنه بعض الطلب الكبير على إقامة المعرض من جديد، فتح المتحف أبوابه لزوار المعرض الذي يعرض عددا من مقتينات طبق الأصل من مقتنيات الملك الصبي تون عنخ آمون التي تم العثور عليها من داخل مقبرته.

ووفقا للمتحف فان المعرض هذه المرة يتزامن مع الاحتفال بالذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

وقال الموقع: بعد قرن من اكتشاف قبر الملك توت، تزين مقتنيات الملك توت صالات العرض في متحف تشارلز إتش رايت للتاريخ الأمريكي الأفريقي.

ويفتح المعرض الآن للزوار ، ويستكشف الجوانب الشخصية والعامة من حياة الفرعون الشهير من خلال أكثر من 100 نسخة طبق الأصل من الممتلكات التي تم العثور عليها في مقبرة الملك توت الفخمة.

واعتلى توت عنخ آمون العرش عندما كان في التاسعة من عمره بعد وفاة والده خلال الأسرة الثامنة عشرة في مصر.

ومع ذلك ، فإن اكتشاف قبر الصبي الفرعون في عام 1922 من قبل عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر يعتبر أكثر أهمية من فترة حكم الملك القصيرة ، التي استمرت عقدًا من الزمان.

حيث احتوت المقبرة على آلاف المتعلقات المقدسة واستغرق تصنيفها ما يقرب من عقد من الزمان.

وقالت باترينا شاتمان أمينة المجموعات بالمتحف: "كان لدينا أناس يطلبون منا باستمرار إعادة المعرض وتابعت: لقد كان حقًا من خلال طلب شعبي".

وفي المعرض ، يتلألأ اللمعان الذهبي للقطع الأثرية - النسخ المقلدة التي أنشأها الحرفيون الذين يمارسون نفس الحرف اليدوية للأصول الأصلية - تحت الأضواء الكاشفة ، ويتم عرض مقاطع فيديو من الآثار القديمة على الجدران. تم اختيار 130 قطعة في المعرض لالتقاط ثقافة مصر القديمة وحياة الملك توت.

وقالت يولاندا جاك ، مديرة المشاركة المجتمعية في متحف رايت" "عندما تفهم حياة الفرد ، عندما تقرأ وتتعرف على هويته ، إذا كانت ثقافته متشابهة أو مختلفة عن ثقافتك ، يمكنك البدء في إجراء مقارنات وإدراك أين أنت متشابه وأين يمكنك العثور على الاختلافات ، ومن ثم فإن ذلك يساعد على التوصل إلى تفاهم يساعد على سد الفجوات. "

وتم نحت نسخة طبق الأصل من نعش توت ، المثبت في وسط المعرض ، من الرغوة ، ثم صب في طبقة من البولي يوريثين ومطلي بالذهب ، مما يمنح الزوار إحساسًا بعظمة قبر الفرعون الفاخر.

كما تم عرض النسخ المقلدة لكأس الشرب المنحوت من كتلة من المرمر والسرير الشخصي للفرعون ، المصنوع من الذهب والأبنوس المذهب ،حيث ينقل الزوار إلى حياة الملك توت الفخمة - ولكن القصيرة.

بالإضافة إلى الجواهر والثروات ، تقول جاك إنها تأمل في أن يثير المعرض فضول الناس تجاه العالم.

قالت جاك: "الفضول شيء لا نشجعه بما فيه الكفاية. فلماذا نتوقف عن الشعور بالفضول بعد أن ننتهي من التعليم الرسمي؟ يجب أن تستمر في التعلم ، يجب أن نواصل استكشاف عوالمنا ".