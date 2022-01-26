«ذا ناشيونال» تشيد بمبادرة الفنادق الخضراء فى شرم الشيخ

أشادت صحيفة "ذا ناشيونال" بمبادرة الفنادق الخضراء في شرم الشي،خ حيث تم منح فنادق شرم الشيخ في مصر 6 أشهر للحصول على الشهادة الخضراء.

وتابعت الصحيفة: منح وزير السياحة فنادق شرم الشيخ والمؤسسات السياحية مهلة ستة أشهر للحصول على الشهادة الخضراء في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاستضافة قمة المناخ COP27 في نوفمبر.

وأكد وزير السياحة والآثار خالد العناني، أن جميع الفنادق والمنشآت السياحية في منتجع البحر الأحمر مطالبون بالحصول على شهادة من إحدى السلطات المحلية أو الدولية المعتمدة لضمان عملها باستخدام الممارسات الخضراء وفقًا لمفهوم السياحة المستدامة.

وقالت الوزارة، إن القرار يأتي في إطار الاستعدادات لاستضافة مصر لـ Cop27 بشرم الشيخ، وفي ضوء الجهود المبذولة لجعل قطاع السياحة المصري أكثر صداقة للبيئة.

وقال علاء عقل ، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لفنادق البحر الأحمر : إن 24 فندقًا فقط من أصل 137 فندقًا في شرم الشيخ لديها حاليًا نظام إدارة بيئي مطبق وعلامة فندق جرين ستار الوطنية.

وأضاف: "ليس هناك شك في أن هذا هو الطريق الذي يجب أن نسلكه"، وتابع: "إن الاستدامة ليست ترفًا، إنها إلزامية".

وتم الإعلان رسميًا عن استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (Cop27) في حدث العام الماضي ، الذي انعقد في جلاسكو في نوفمبر.

كما تم اعتماد اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ ، التي وقعتها ما يقرب من 200 دولة بما في ذلك مصر ، في COP21 في عام 2015. والهدف العام للاتفاقية هو خفض معدل الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

يُطلب من كل طرف في اتفاقية باريس إنشاء مساهمة محددة وطنياً (NDC) - خطة عمل مناخية ، يتم تحديثها كل خمس سنوات ، لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، والتكيف مع تأثيرات المناخ.

وقدمت مصر أول مساهماتها المحددة وطنيًا في يونيو 2017، ووضعت استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال رؤية 2030.

وتم اعتماد العلامة الوطنية من قبل المجلس العالمي للسياحة المستدامة، والذي يوفر معايير دولية للسفر والسياحة المستدامين، تشمل العلامات الأخرى المعترف بها من قبل المنظمات ارث تشيك وتارفل لايف وجرين كي جلوبال.

وتشمل المعايير حوالي 180 نقطة تتضمن إجراءات تشغيلية أصغر، بالإضافة إلى تقليل استخدام البلاستيك لمرة واحدة وإعادة التدوير واستخدام السخانات الشمسية والتحول إلى وحدات تكييف الهواء الموفرة للطاقة والحفاظ على الحياة البحرية.

قال عقل: "الاستثمارات للوصول إلى خط الأساس طفيفة ولا تتطلب تكلفة كبيرة، هذا ممكن إنها مجرد مسألة ممارسة "، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان الآن لزيادة الاستثمارات في الاستدامة.

وأضاف: "هناك وقت مناسب لكل شيء، مرت صناعة السياحة في مصر بأوقات عصيبة - ثورة 2011، صعود وهبوط، حادث الطائرة الروسية، ثم كوفيد ، أشياء كثيرة و كانت هذه كلها تحديات للفنادق على مدى السنوات العشر الماضية، وخلص إلى أن مبادرة الفنادق الخضراء ستدعم السياحة في المستقبل".