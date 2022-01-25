محمد الباز يكشف سر ترويج «نتفليكس» للمثلية

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن نتفليكس منصة لعرض الأفلام والمسلسلات أسست في 2007، مشيرًا إلى أن أفلامها ومسلسلاتها مترجمة لخمس لغات ويتابعها 200 مليون مشاهد، كما أن أعمالها تقسم لتصنيف عمري، وتصنيف محتوى.

وأضاف محمد الباز، خلال لايف "البساط أحمدي" عبر الصفحة الرسمية له على "فيسبوك"، إلى أن مشاهد نتفليكس يدفع اشتراكًا من أجل مشاهدة محتواها، والحديث عن منع أفلام على تلك المنصة أمر مضحك جدًا، مردفًا: "مفيش حاجة اسمها رقيب على الفن، الرقابة انتهت للأبد".

ولفت الباز، إلى أن المناقشة حول منع المنصة "تضييع وقت"، لأنه غير ممكن، أما ما يمكن مناقشته هل تمثل المنصة خطرًا على مجتمعاتنا؟.