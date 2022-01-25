الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

شكرى: مصر منفتحة على التفاوض للوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

جريدة الدستور

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن العلاقات المصرية الجزائرية الاقتصادية وثيقة، لافتًا إلى أن الرئيسين عبدالفتاح السيسي وعبدالمجيد تبون، اتفقا على تفعيل المصالح المشتركة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن عودة سوريا للجامعة العربية ستكون محل تداول.

وأكد أن مصر منفتحة على تفاوض للوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة يحفظ حقوق مصر والسودان المائية، مؤكدًا أن مصر تستند إلى قواعد القانون الدولي بشأن السد الإثيوبي.

 

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