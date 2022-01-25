الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هولندا تعتزم تخفيف إجراءات مواجهة كورونا.. غدًا

كورونا في هولندا
كورونا في هولندا

أعلنت السلطات الهولندية عزمها تخفيف الإجراءات المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء.

ونقلت قناة سكاي نيوز الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، عن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، قوله إنه سيتم السماح للمطاعم والمتاحف والمسارح بالعمل مجددًا اعتبارًا من غد، مضيفًا: «نتخذ خطوة كبيرة بإعادة فتح المجال في هولندا في الوقت الذي ترتفع فيه أعداد الإصابات بالفعل».

يشار إلى أنه تم فرض إجراءات إغلاق كبيرة في هولندا منذ شهر ديسمبر الماضي، إلا أن الحكومة تتبع توصيات من لجنة صحية أيدت أمس إعادة فتح المجال التجاري.

ومن المقرر أن تسمح السلطات للمقاهي والمطاعم وكذلك دور الثقافة بإعادة فتح أبوابها حتى الساعة 10 مساء، ولكن مع الالتزام بقيود مثل الارتداء الإلزامي للكمامات وتقديم ما يثبت تلقي اللقاح.

ويعتزم رئيس الوزراء مارك روته الإعلان عن القرار، غدًا الأربعاء، كما سيتم السماح للمواطنين بحضور الفعاليات الرياضية مثل مباريات كرة القدم.
 

ولا تزال أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس في تزايد سريع.

وشهدت هولندا الإثنين تسجيل 65 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن الإجراءات التي ستتخذها الدول هذا العام ستحدد مدى السرعة التي يمكن بها إنهاء المرحلة الحادة من وباء كورونا ومدى الاستعداد لحالات الطوارئ الصحية المستقبلية، وكيف يمكن تحقيق رؤية جديدة للصحة على مستوى العالم.

وأوضح «أدهانوم»، في كلمته أمام الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة البرنامج والميزانية والإدارة التابعة للمجلس التنفيذي للمنظمة والذي بدأ اجتماعاته، في جنيف، أن ميزانية المنظمة البرنامجية لعامي 2020 و2021 في الأصل كانت 5.8 مليار دولار ولكن مع عمليات الطوارئ الإضافية والنداءات اللازمة للاستجابة المستمرة للوباء قامت المنظمة بتنفيذ ميزانية أكبر بكثير. 

السلطات الهولندية فيروس كورونا كورونا اللغة الإنجليزية الصحة

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