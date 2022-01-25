استهداف «مضيف» رئيس البرلمان العراقي في الأنبار بعدة صواريخ

أفادت مصادر مطلعة، مساء اليوم الثلاثاء، بتعرض مسقط رأس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في محافظة الأنبار، بهجوم صاروخي، دون أي خسائر بشرية.

وذكرت فضائية "الحدث"، في نبأ عاجل: أنه " تم استهداف مسقط رأس رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في الأنبار بهجوم صاروخي".

فيما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، أنه تم استهداف "مضيف" رئيس مجلس النواب بمجموعة صواريخ".

وذكرت "روسيا اليوم": "إن مضيف (مكان استقبال الضيوف) الحلبوسي في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، تعرض قبل قليل إلى استهداف بمجموعة صواريخ".

وأضافت: "أن أربعة صواريخ استهدفت المضيف، ولم يسفر الاستهداف عن أي إصابات بشرية".

وشهدت الأيام الأخيرة عمليات استهداف طالت مقار حزب "تقدم" الذي يرأسه الحلبوسي، تزامنا مع فوزه برئاسة ثانية لمجلس النواب العراقي.