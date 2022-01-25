الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نتيجة 5 ابتدائي| تفاصيل نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2022 الترم الأول

الصف الخامس الابتدائي
الصف الخامس الابتدائي

يبحث الطلاب عن نتيجة 5 ابتدائي الفصل الدراسي الأول مع اقتراب ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2022 الترم الأول، ننشر في هذا التقرير التفاصيل كاملة، حيث توفر مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بجميع المحافظات الحصول على نتيجة امتحانات 5 ابتدائي بالاسم وبرقم الجلوس 2021-2022 الفصل التعليمي الأول بعد اعتمادها في أعقاب الانتهاء من أعمالها بالمدارس.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2022 

 

وفي السياق، يستطيع جميع الطلاب وذويهم الاستعلام عن نتائج الصف الخامس الابتدائي، بعد الانتهاء من تصحيح ورصد الدرجات وإعلان ظهورها، حيث قام طلاب 5 ابتدائي تأدية الاختبارات في معظم المدارس، ببداية الثلث الثاني من شهر يناير 2022 في لجان بالمدارس، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المشددة للحفاظ على السلامة العامة للتلاميذ والمعلمين من “كوفيد-19”، وامتحن طلاب 5 ابتدائي الاختبارات في المواد الأساسية/ وجاءت كالتالي: مادة اللغة العربية ومادة الخط العربي والإملاء، ومادة الرياضيات، ومادة العلوم، ومادة اللغة الإنجليزية، ومادة الدراسات الاجتماعية، ومادة اللغة الأجنبية مستوى رفيع لمدارس اللغات فقط، هذا بجانب امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والنشاط الفني.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2022 الترم الأول


ومن هذا الجانب، يتم إعلان نتائج طلاب 5 ابتدائي في كشف ورقي، حيث يتم إعلام كل طالب/ة بالدرجة التي حصل عليها في كل اختبار، والمواد التي يمتحنها في الدور الثاني إن وجد، ولا يتم إعلانها بصورة إلكترونية، حيث أجريت الاختبارات هذه السنة بالنظام التقليدي، حيث من المقرر أن يتم التغيير للنظام الجديد بداية من العام الدراسي المقبل وحينها سيكون شكل التقييم مختلف، والنتيجة ستصبح بالألوان للدلالة على مستوى الطالب/ة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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