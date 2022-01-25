ضبط مسجل خطر بحوزته 120 طربة حشيش قبل ترويجها فى المنيا

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بالتنسيق مع مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بني مزار تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش، وقيامه بإدارة بؤرة إجرامية لترويج المواد المخدرة على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة بني مزار مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالمزرعة خاصته كائنة بالظهير الصحراوي بدائرة المركز وبحوزته 120 طربه لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام- كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالي - هاتف محمول).