الثلاثاء 25 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مسجل خطر بحوزته 120 طربة حشيش قبل ترويجها فى المنيا

حبس
حبس

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بالتنسيق مع مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة  أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بني مزار تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش، وقيامه بإدارة بؤرة إجرامية لترويج المواد المخدرة على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة بني مزار مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالمزرعة خاصته كائنة بالظهير الصحراوي بدائرة المركز وبحوزته  120 طربه لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام- كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالي - هاتف محمول).

الأجهزة الأمنية المنيا المخدرات لأسلحة بنى مزار الحشيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

الأكثر قراءة

غدًا.. تعطيل العمل فى المدارس والمصالح الحكومية بالإسكندرية

وزير التعليم يكشف موعد إعلان تفاصيل تعيين المعلمين الجدد

الرئيس السيسى يُودِّع نظيره الجزائرى بعد زيارته لمصر

رسالة جديدة من منى زكى بعد الهجوم عليها فى «أصحاب ولا أعز»

تاج الدين: العقارات الجديدة لكورونا لن تطرح فى الصيدليات

قوات إقليم تيجراى تعلن القتال فى منطقة عفر ضد الجيش الإثيوبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ملحمة وطنية على مر التاريخ

إبراهيم داود

فيكتور الغريب

أحمد المصرى

الناس ما بين التفاؤل والتشاؤم

ماجد حبته

مصر والجزائر.. تطلعات تتحقق

حسين دعسة

الثلوج كارثة إنسانية بمخيمات شمال غرب سوريا

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

صور

عيد الشرطة.. أمن القاهرة يوزع الهدايا على المواطنين

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

محطة تل أبيب

المزيد

من رومانيا وبلغاريا: الحكومة الألمانية تعوض 18 ألف يهوديًا عانوا مع النازيين

إسرائيل تسجل 83613 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

لا يستسلم: نتنياهو يرفض صفقة الادعاء مقابل اعتزاله السياسية.. ماذا سيحدث؟