بعد نجاحها.. قصور الثقافة تصدر 17 عنوانًا جديدًا من سلسلة الهوية

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٧ عنوانا جديدا من سلسلة الهوية، والتي كانت قد لاقت نجاحا كبيرا منذ أول إصداراتها.

وقال جرجس شكري أمين عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة: سلسلة كتب الهوية بدأناها منذ عامين وصدر منها 23 عنواناً، لنصل إلى أربعين عنواناً، هذه المجموعة التى أقبل عليها الجمهور يشغف كبير يؤكد سلامة الذائقة.

يكمل شكري: أعترف أنني لم أكن واثقاً من نجاحها في البداية رغم أهميتها وضرورة تقديم هذه الكتب للأجيال الجديدة في هذه المرحلة، إلا أن التفاعل معها والإقبال عليها أصابنى بالذهول، وسوف يجد القارئ هذه العناوين الجديدة وبعض العناوين السابقة، لأن بعضها نفد.

ويواصل: وستكون في معرض الكتاب وهي "1- الديانة المصرية القديمة ياروسلاف تشرني ترجمة: د. أحمد قدرى -2- نصوص مقدسة ونصوص دنيوية، الجزء الأول:نصوص عن الفراعنة والناس، تأليف كلير لالويت ترجمة: ماهر جويجاتي، -3- نصوص مقدسة ونصوص دنيوية الحزء الثاني الأساطير والقصص والشعر تأليف كلير لالويت ترجمة: ماهر جويجاتي-4- الحياة الاجتماعية في مصر القديمة تأليف سير فلاندرز بيتري ترجمة : حسن جوهر- عبدالمنعم عبدالحليم - 5- الآلهة والناس في مصر القديمة تأليف فرانسواز دونان – كستيان زيفي – ترجمة فريد يوري -6- مجتمعنا ، تأليف د. عبدالحميد يونس – 7-مصر القديمة تأليف جان فيركوتير ترجمة : ماهر جويجاتي -8- علم المصريات ترجمة لويس بقطر -9- نهضة مصر تأليف د. أنور عبدالملك -10- ماعت مصر الفرعونية وفكرة العدالة الاجتماعية، نيقولا جريمال ترجمة: د. زكية طبوزاده -11- تاريخ مصر القديمة، نيقولا جريمال ترجمة: د. زكية طبوزاد -12- المؤسسة العسكرية المصرية في عصر الامبراطورية 1570- 1870 ق م ، د. أجمد قدري -13- فنون الأدب الشعبي، أحمد رشدى صالح -14- مصر ورسالتها ، حسين مؤنس -15- شخضية مصر ، نعمات أحمد فؤاد - 16- مصر المدنية، د. يونان لبيب رزق -17- دراسات في تاريخ مصر، فوزي جرجس .

احدي اغلفة الكتب

احدي اغلفة الكتب

احدي اغلفة الكتب

احدي اغلفة الكتب

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