الثلاثاء 25 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بعد نجاحها.. قصور الثقافة تصدر 17 عنوانًا جديدًا من سلسلة الهوية

احدي اغلفة الكتب
احدي اغلفة الكتب

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٧ عنوانا جديدا من سلسلة الهوية، والتي كانت قد لاقت نجاحا كبيرا منذ أول إصداراتها.

وقال جرجس شكري أمين عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة: سلسلة كتب الهوية بدأناها منذ عامين وصدر منها 23 عنواناً، لنصل إلى أربعين عنواناً، هذه المجموعة التى أقبل عليها الجمهور يشغف كبير يؤكد سلامة الذائقة.

يكمل شكري: أعترف أنني لم أكن واثقاً من نجاحها في البداية رغم أهميتها وضرورة تقديم هذه الكتب للأجيال الجديدة في هذه المرحلة، إلا أن التفاعل معها والإقبال عليها أصابنى بالذهول، وسوف يجد القارئ هذه العناوين الجديدة وبعض العناوين السابقة، لأن بعضها نفد.

ويواصل: وستكون في معرض الكتاب وهي "1- الديانة المصرية القديمة ياروسلاف تشرني ترجمة:  د. أحمد قدرى -2- نصوص مقدسة ونصوص دنيوية، الجزء الأول:نصوص عن الفراعنة والناس،  تأليف كلير لالويت ترجمة: ماهر جويجاتي، -3- نصوص مقدسة ونصوص دنيوية الحزء الثاني الأساطير والقصص والشعر تأليف كلير لالويت ترجمة: ماهر جويجاتي-4- الحياة الاجتماعية في مصر القديمة تأليف سير فلاندرز بيتري ترجمة : حسن جوهر- عبدالمنعم عبدالحليم  - 5- الآلهة والناس في مصر القديمة تأليف فرانسواز دونان – كستيان زيفي – ترجمة فريد يوري -6- مجتمعنا ، تأليف د. عبدالحميد يونس – 7-مصر القديمة تأليف جان فيركوتير ترجمة : ماهر جويجاتي -8- علم المصريات ترجمة لويس بقطر -9- نهضة مصر  تأليف د. أنور عبدالملك -10- ماعت مصر الفرعونية وفكرة العدالة الاجتماعية، نيقولا جريمال ترجمة: د. زكية طبوزاده -11- تاريخ مصر القديمة، نيقولا جريمال ترجمة: د. زكية طبوزاد -12- المؤسسة العسكرية المصرية في عصر الامبراطورية 1570- 1870 ق م ، د. أجمد قدري -13- فنون الأدب الشعبي، أحمد رشدى صالح -14-  مصر ورسالتها ، حسين مؤنس -15- شخضية مصر ، نعمات أحمد فؤاد - 16-  مصر المدنية، د. يونان لبيب رزق -17-  دراسات في تاريخ مصر، فوزي جرجس .

احدي اغلفة الكتب
احدي اغلفة الكتب
احدي اغلفة الكتب
احدي اغلفة الكتب
احدي اغلفة الكتب
احدي اغلفة الكتب
احدي اغلفة الكتب
احدي اغلفة الكتب
FB_IMG_1643133803096
FB_IMG_1643133803096
FB_IMG_1643133805872
FB_IMG_1643133805872
FB_IMG_1643133798744
FB_IMG_1643133798744
FB_IMG_1643133800929
FB_IMG_1643133800929
FB_IMG_1643133793527
FB_IMG_1643133793527
FB_IMG_1643133795613
FB_IMG_1643133795613
FB_IMG_1643133789351
FB_IMG_1643133789351
FB_IMG_1643133791435
FB_IMG_1643133791435
FB_IMG_1643133783992
FB_IMG_1643133783992
FB_IMG_1643133787196
FB_IMG_1643133787196
FB_IMG_1643133778003
FB_IMG_1643133778003
FB_IMG_1643133780410
FB_IMG_1643133780410
سلسلة كتب الهوية إصدارات قصور الثقافة الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب صدر حديثا الشاعر والكاتب الصحفي جرجس شكري

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

الأكثر قراءة

غدًا.. تعطيل العمل فى المدارس والمصالح الحكومية بالإسكندرية

وزير التعليم يكشف موعد إعلان تفاصيل تعيين المعلمين الجدد

الرئيس السيسى يُودِّع نظيره الجزائرى بعد زيارته لمصر

رسالة جديدة من منى زكى بعد الهجوم عليها فى «أصحاب ولا أعز»

«مستقبل وطن» يفصل نائبًا بالشيوخ لتعديه بالضرب على سيدة

وليامز وسفير مالطا يتفقان على إعادة انتخابات ليبيا إلى مسارها الصحيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ملحمة وطنية على مر التاريخ

إبراهيم داود

فيكتور الغريب

أحمد المصرى

الناس ما بين التفاؤل والتشاؤم

ماجد حبته

مصر والجزائر.. تطلعات تتحقق

حسين دعسة

الثلوج كارثة إنسانية بمخيمات شمال غرب سوريا

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

صور

عيد الشرطة.. أمن القاهرة يوزع الهدايا على المواطنين

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

محطة تل أبيب

المزيد

من رومانيا وبلغاريا: الحكومة الألمانية تعوض 18 ألف يهوديًا عانوا مع النازيين

إسرائيل تسجل 83613 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

لا يستسلم: نتنياهو يرفض صفقة الادعاء مقابل اعتزاله السياسية.. ماذا سيحدث؟