السعودية وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون فى مجال القضاء والعدل

بحث وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال لقائه في لندن اليوم، مع وزير العدل البريطاني نائب رئيس مجلس الوزراء دومينيك راب؛ سبل تعزيز التعاون في المجال القضائي والعدلي بين الجانبين.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد أكد الصمعاني - خلال اللقاء - أن اهتمام ودعم قيادة المملكة أسهم في إحداث نقلة تطويرية نوعية في القطاع القضائي والعدلي، موضحًا أن هذا العمل التطويري يتسم بتطبيق مفهوم القضاء المؤسسي، وتفعيل القضاء المتخصص، ودعم حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التحول الرقمي في الخدمات العدلية في المحاكم وكتابات العدل الذي أسهم في رقمنة أكثر من 130 خدمة قضائية وعدلية.

وأوضح أن آخر تلك التطورات ما شهدته المملكة مؤخرًا من إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تطوير منظومة التشريعات المتخصصة بالإعلان عن الأنظمة الأربعة الأساسية، ومنها نظام الإثبات الذي صدر وسيتم العمل به قريبًا، وأنه سيحقق مزيدًا من العدالة، ويعزز من الضمانات القضائية، ويتسق مع الاتفاقيات الدولية، ويستجيب للمتغيرات الرقمية والاقتصادية التي يشهدها العالم من خلال استحداث أدوات قانونية وقائية.

وعلى الصعيد السياسي، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله مع وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس، العلاقات الثنائية وفرص تعزيزها في المجالات كافة، والجهود السعودية البريطانية في إرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين تطرقا، خلال المباحثات، إلى جهود المملكة العربية السعودية ومبادراتها للوصول إلى حل سياسي في اليمن الشقيق، بما يدعم التنمية والاستقرار للشعب اليمني الشقيق.

كما ناقشا أبرز المستجدات بشأن الملف النووي الإيراني والمفاوضات الجارية في هذا الشأن، وتبادل الجانبان الآراء حول العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.