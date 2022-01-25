الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

​ الزراعة تنظم ورشا تدريبية حول حماية الإنسان والحيوان من الأمراض المشتركة

ورشة العمل
ورشة العمل

ينظم معهد بحوث الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورش عمل مع الادارة المركزية للإرشاد الزراعي خلال شهر يناير، انطلاقاً من اهتمام الدولة بتوفير الرعاية والحماية للعاملين في القطاع الريفي، وتماشيًا مع سياسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون بين الجهات المختلفة.

 
واختتم معهد بحوث الصحة الحيوانية من خلال مركز التدريب والتعلم والاستشارات المعتمد دوليًا الورش التدريبية الخاصة بحماية الإنسان والحيوان من الأمراض المشتركة والتي نفذت بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومسئولي الإرشاد الزراعي بمديريات الزراعة بمحافظات الغربية القليوبية والمنوفية والبحيرة والجيزة والدقهلية والفيوم وبورسعيد وبني سويف الإسكندرية.

 
‏ومن جانبه، أشار الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بأن هذه الدورات تأتي في إطار الدور الخدمي والمجتمعي لمركز البحوث الزراعية والتعاون المثمر والمستمر بين معامل مركز البحوث الزراعية والقطاعات المختلفة بوزارة الزراعة التي تعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بكل جهات الوزارة.

وفي ذات السياق، أشار دكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، على أن تلك الدورات تضمنت تدريب الأخصائيين والمرشدين والمربيين في تلك المحافظات على أهمية الأمراض المشتركة التى تصيب الإنسان والحيوان وطرق الوقاية منها، خاصة في التربية المنزلية المنتشرة بتلك المحافظات، والتي ينفذها الباحثين بمعامل المعهد المنتشرة في جميع محافظات مصر.

الزراعة تنظم ورش تدريبية بحماية الإنسان والحيوان الأمراض

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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