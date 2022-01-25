الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

موسيمانى ينافس حسام البدرى على تدريب منتخب غانا

جريدة الدستور

دخل الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، حسابات مسئولى الاتحاد الغانى، لتولى تدريب النجوم السوداء خلال الفترة القادمة.

وأقال الاتحاد الغانى الصربى راييفاتش، المدير الفنى للمنتخب، عقب توديع النجوم السوداء بطولة الأمم الإفريقية من الدور الأول عقب الخسارة التاريخية من موريشيوس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويبحث الاتحاد الغانى عن تعيين مدير فنى جديد لقيادة المنتخب فى الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022، حيث أوقعت القرعة منتخب غانا فى مواجهة قوية مع منتخب نيجيريا.

وتقام مباريات الدور الفاصل فى الفترة من 24 إلى 29 مارس القادم، ويصعد خمسة منتخبات عن قارة إفريقيا للمونديال.

 

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