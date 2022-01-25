الرعاية الصحية: صرف العلاج يشمل المواطنين القادرين وغير القادرين

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن الفئات المنوط بها صرف العلاج، لافتة إلى إنها تشمل كافة المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين، مشيرة إلى أنه يتم الحصول على الخدمات المتميزة عالية الجودة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، تحت مظلة «التأمين الصحي الشامل الجديدة حق لكل مواطن».

وقالت الهيئة، إن التأمين الصحى الشامل يتضمن تقديم الرعاية الكاملة لغير القادرين ماديًا أو لذوي الهمم، لأن من حق كل مواطن على أرض مصر التمتع بخدمة طبية متميزة وبأعلى مستويات الجودة.



وفى سياق متصل، كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إنجازات أول مستشفى حكومي معتمد بمصر للجراحات مستشفى الزهور التابعة للهيئة بمحافظة بورسيعد.

وأشار «السبكي»، إلى أنه تم تقديم أكثر من 550 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمستشفى الزهور ببورسعيد مطابقة لأعلى معايير السلامة والجودة العالمية، تتضمن بداية من الفحوصات الطبية الشاملة ومرورًا بالخدمات التشخيصية المعمل والأشعة ووصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى والمتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص.

وأوضح، أنه تم تقديم أكثر من 60 ألف خدمة من خلال العيادات الخارجية بالمستشفى، و10 آلاف خدمة بالأقسام الداخلية، و200 ألف خدمة لحالات الطوارئ، و300 ألف خدمات تشخيصية عن طريق المعمل والأشعة، علاوة على إجراء أكثر من 5 آلاف عمليات وجراحات باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأضاف، أن مستشفى الزهور ببورسعيد تقدم الخدمات الطبية والعلاجية في أكثر من 15 تخصصًا طبيًا، أهمها "الطوارئ، الرعايات المركزة والمتوسطة، الباطنة، العظام، الجراحة العامة، المسالك، وحدة تفتيت الحصوات، تنظيم الأسرة، العمليات، العلاج الطبيعي"، علاوة على تقديمها خدمات الطوارئ، والمعامل "ميكروبيولوجي، هيماتولوجي، طفيليات، كيمياء"، والفحوصات بالأشعة "سونار، عادية، مقطعية، إيكو، فوق صوتية، Xray، CARM"، وبنك الدم.