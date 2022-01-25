الثلاثاء 25 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقه اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، بوضع إكليلاََ من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة وذلك بمقر فرق الأمن بمدينة الخارجة، بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الـ70.

وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني وسلام الشهيد تلاه قراءة الفاتحة على روح الشهداء تخليداََ لذكراهم العطرة.

وأكد الزملوط، أن تضحيات رجال الشرطة ستظل خالدة على مر العصور، فداءً لأمن الوطن والحفاظ على إستقراره ورخائه، مقدماً التهنئة والتحية لكافة رجال الشرطة، داعياً الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعباََ، وأن يديم رجال الجيش والشرطة درعاََ يحمي أمن الوطن.

تلك المناسبة العظيمة والتي تعد عيدًا لكل المصريين ، وجسدت ملحمة وطنية وتضحيات قدمها رجال الشرطة فداء للوطن، وسطر التاريخ أسمائهم بحروف من نور.

وفي سياق متصل، ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور اللواء عادل مسك نائب مدير أمن المحافظة والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

واستهل المحافظ الإجتماع بتهنئة رجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة مثمناََ، تضحياتهم فداءً للوطن وأمن مواطنيه. كما استعرض موقف الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا وتوافر اللقاحات بكافة مراكز المحافظة.

وأكد الزملوط على الإعداد والتنسيق لبدء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري"حياة كريمة"، وكذلك توصيل المرحلة الثانية من مشروع الغاز الطبيعي بمدينة الخارجة.

محافظ الوادي الجديد إكليلا من الزهور النصب التذكاري لشهداء الشرطة الاحتفال بالعيد ال ٧٠ للشرطة الموسيقى العسكرية السلام الوطني

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وائل لطفي

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