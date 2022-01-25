التحقيق فى استدراج سائق سيارة أجرة لطفلة مشردة والتحرش بها

تجري نيابة الجيزة التحقيق في واقعة استدراج سائق سيارة أجرة، لطفلة مشردة والتحرش بها في أحد العقارات، حيث تم تحديد هوية صاحب السيارة الأجرة، والتي تبين أنها باسم سيدة تدعى «هـ»، وأن تراخيص السيارة استخرجت من وحدة مرور تكلا بمحافظة الجيزة.

ورصدت الجيران فيديو للواقعة عن طريق كاميرات المراقبة، ولكن تمكن المتحرش من الهروب قبل الإمساك به.

حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو، رصدته إحدى كاميرات المراقبة بالقاهرة، يوثق لحظة التعدي الجنسي من شاب على طفلة، ما أثار غضب رواد تلك المواقع، مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض على المتهم.

وأظهر الفيديو استدراج المتحرش بطفلة صغيرة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأول، واصطحابها على سلم العقار، وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يرتدي بنطالا أسود، ورصدته كاميرات المراقبة في أثناء عملية التحرش خلالها ترك الفتاة، ولذلك أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها، وصورت السيارة التي استقلها المتحرش.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.