إحالة دعوى بطلان تحويل جزيرة الوراق إلى مجتمع عمرانى جديد لدائرة أخرى

قضت المحكمة الإدارية، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بإحالة الدعوى المقامة من عدد من أهالي جزيرة الوراق، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 يونيو الماضي، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة، ونقل تبعية الجزيرة من المحليات إلى هيئة المجتمعات الجديدة، لمحكمة القضاء الإداري، لنظرها بهيئة مغايرة.

وسبق للمحكمة؛ أن أصدرت حكما تمهيديا في هذه الدعوى في مارس 2019، بتشكيل لجنة ثلاثية منتدبة من مكتب خبراء الجيزة لدراستها، وإعداد تقرير فني بشأنها، على أن يتضمن التقرير بيان تبعية الجزيرة فيما يتعلق بما إذا كانت الجزيرة مجتمع سكني مستقل أم تابعة لوحدة محلية لقرية أو مجلس مدينة، وإعداد حصر بنسبة العقارات المنشأة على الجزيرة ونسبة الأراضي الزراعية، وإعداد حصر ثالث بعدد الأراضي، التي أصدرت الحكومة قرارات بنزع ملكيتها للمنفعة العامة.