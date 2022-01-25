أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا فى طوكيو والسعودية

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو اليوم الثلاثاء 12 ألفا و813 حالة إصابة بفيروس كورونا، بارتفاع بواقع 4310 حالات مقارنة بأمس الإثنين، وبارتفاع بواقع 7628 حالة مقارنة بالثلاثاء الماضي.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليوم أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة، ويتلقون العلاج في المستشفيات في طوكيو بلغ 14 مريضا، بارتفاع بواقع شخصين عن أمس الإثنين، طبقا لمسئولين بقطاع الصحة. وبلغ العدد على مستوى البلاد، 444 حالة، بارتفاع خمس حالات ، عن أمس الإثنين.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء اليابان 62 ألفا و612 حالة.

وسجلت اليابان 39 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابات مليونين و220 ألفا و382 حالة، وحالات الوفاة 18 ألفا و524، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

ويشار إلى أنه من المقرر اتخاذ قرار في اليابان، اليوم ، بشأن توسيع نطاق ما يشبه حالة الطوارئ الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، وإضافة 18 مقاطعة جديدة، لتشمل 34 من أصل 47 مقاطعة في البلاد، وذلك لمواجهة التفشي السريع للمتحور أوميكرون.

وذكرت وكالة "كيودو" للأنباء أنه اعتبارا من يوم الخميس المقبل وحتى 20 شباط/فبراير، سوف تفرض القيود الشبيهة بحالة الطوارئ من أجل تخفيف الضغط على نظام الرعاية الصحية والحيلولة دون حدوث نقص في العمالة الأساسية نتيجة زيادة الإصابات ومخالطة المصابين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 8924.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى تسجيل 4541 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 661 ألفا و733.

كما لفتت إلى تسجيل 5212 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من الوباء في المملكة إلى 611 ألفا و342.