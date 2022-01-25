رفع 30 طن مخلفات وصيانة 10 كشافات كهربائية في قريتين بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة، بالتوازي مع أعمال إصلاح وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقريتي البرجاية وصفط الخمار، ورفعت 30 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي وصيانة 10 كشافات كهربائية

وقال محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية بقرية البرجاية، إن أعمال النظافة مستمرة، حيث تم رفع 30 طن مخلفات وتراكمات من قرية البرجاية وصفط اللبن ودماريس وزهره وتم نقل المخلفات الى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا

وأضاف رئيس القرية، أن قسم الإنارة بالقرية قام بصيانة اعمدة وكشافات الإنارة حيث تم صيانة 10 كشاف كهربائي بالقرية لتيسير حركة سير المواطن والحد من انتشار الحوادث المرورية ليلا.

وأوضح محمد سميح رئيس الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار أن قسم البيئة بالقرية واصل تكثيف حملات النظافة حيث واصل استمرار اعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات بجميع نقاط التجمع بشوارع القرية والقرى التابعة ومن امام مجمع المدارس بالعبيد ومن امام مدخل قرية الفواخر التابعة للوحدة المحلية ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذاً لتكليفات وتوجيهات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا والتي شدد خلالها على مواصلة حملات النظافة والانارة اليومية لإنشاء بيئة صحيه للمواطنين خاليه من الأمراض والأوبئة مشيرا إلي قيامه بإعطاء توجيهات لرؤساء المجالس المحلية بمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية بجانب أعمال إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة لرفع كفاءة منظومتي النظافة والإنارة بالقرى