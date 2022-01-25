الثلاثاء 25 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن القليوبية يضبط 14 سلاحا ناريا و19 قضية مخدرات في حملة أمنية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

و أسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها، ضبط 14 قطعة سلاح ناري وأبيض، و  ضبط 19 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة 20 متهم.. لـ 13 منهم معلومات جنائية، و تنفيذ 7617 حكما قضائيا متنوعا، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجاري استمرار الحملات.

الأسلحة النارية مديرية أمن القليوبية الأسلحة النارية والذخائر حائزى المواد المخدرة الخارجين عن القانون

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وائل لطفي

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