سهي ذكي تشارك بالمجموعة القصصية "أسياد الوحدة" بمعرض القاهرة للكتاب

تشارك الكاتبة سهي ذكي، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر إنطلاقه غدا الأربعاء، بأحدث مؤلفاتها، المجموعة القصصية، والمعنونة بـ "أسياد الوحدة"، والصادرة عن دار إضاءات للنشر والتوزيع. وتصميم الغلاف للفنان التشكيلي حكيم صالح. وتعرض المجموعة ضمن جناح دار روافد بمعرض الكتاب.

وقالت الكاتبة سهي ذكي لــ "الدستور": المجموعة القصصية "أسياد الوحدة" هي نتاج تأمل لكل رفاق الوحدة الحقيقين وكيفية التغلب عليهم.. تنوعت ما بين رسائل تقاوم "السيد خوف" وتمرد على "السيد لهاث" ومقاومة مستمرة لـ"السيدة رغبة" و"السيد فشل".. نعم أؤمن بالحرية وكنت أظن أنني أنعم بها لمجرد أن هناك من لا يحاسبني ولا يسألني لكنني اكتشفت إنني رغما عني أقسم ألف حساب لأسياد متعددة.. فجاءت مجموعة "أسياد الوحدة" محاولة لفهم ما يجري لنا في وحدتنا وسؤال تطرحه أجواء المجموعة "هل هناك فارق بين الوحدة الإجبارية والوحدة الاختيارية"..

يشار إلي أن "أسياد الوحدة" هي المجموعة القصصية الرابعة للكاتبة سهي ذكي، حيث سبق وصدر لها ثلاث مجموعات وهي: "بوح الأرصفة" التي كانت بمشاركة الكاتب الراحل محمد حسين بكر ومحمد رفيع والثانية بعنوان "كان عندي طير" ٢٠٠٨ و رؤي الساحرة الشريرة ٢٠٠٩ و"وجع الأغاني" ٢٠١٧.. ويعد الكتاب العاشر للكاتبة إذ صدر لها أيضا ٣ روايات: "جروح الأصابع الطويلة" و"فاطمة كفر الشيخ عابدين" و"سنين ومرت" عام ٢٠١٥ بالإضافه لمشاركاتها القصصية لأكثر من عمل مع كتاب آخرين، منها "ديوان الأمومة" لرنا التونسي و"مئوية نجيب محفوظ" غيرها.

يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى ١٠٦٣ دار نشر وتوكيلًا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرًا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 97 دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أكاديمي) 49 ناشرًا، وعدد الناشرين العرب 298 ناشرًا عربيًا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلًا مصريًا و45 توكيلًا عربيًا.