وزارة الصحة: لا يوجد انتشار لكورونا بين الطلاب

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن نسبة حضور الطلاب في امتحانات الجامعات والتي أوشكت على الانتهاء بلغت 95 في المائة، معلنا أن هناك حرصا كاملا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في قاعات الامتحانات.



وقال الدكتور عبد الغفار ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "أون" الفضائية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، إن الدولة المصرية نجحت فى توفير عقار"مولنوبيرافير" المضاد لفيروس كورونا وهو عقار مضاد للفيروسات يستخدم في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة ويستخدم للفئات الأكثرعرضة من البالغين المعرضين للإصابة بالخطر الشديد ممن يعانون من أمراض مزمنة ومن يعانون من نقص الجهاز المناعي.



وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة عن أسباب قصر تقديم العقار في المستشفيات فقط، قائلاً: "سوف يستخدم فقط في المستشفيات، لأنه مازال في مرحلة الاستخدام الطارىء والمراقبة الطبية، وهو ليس بديل لـ"ريديمسفير"، وكلما كان لدينا أدوية أكثر كان لدينا أسلحة أكثر في مواجهة المرض".



وأضاف أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أضافت مولنوبيرافير على البروتوكول وهو علاج فموي، ويوجد منه 25 ألف عبوة جاهزة للتوزيع.



وأكمل الدكتور عبد الغفار، أن مصر ستكون أول دولة في المنطقة تستعمله، ورابع دولة في العالم بعد بريطانيا وأمريكا والهند.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.